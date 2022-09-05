ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2022 году

Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 1,9%, а новые прогнозы ФАО указывают на уменьшение мирового производства зерновых в 2022 году.

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По данным ООН (ФАО), в августе произошло падение базового показателя мировых цен на продовольствие, что стало пятым подряд ежемесячным снижением, что обусловлено падением котировки на большинство основных товаров.

В августе Индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил на 1,9% меньше, чем в июле, но все еще на 7,9% выше показателя прошлого года.

Средний индекс цен на зерновые ФАО составил в августе на 1,4% меньше, чем в июле, но все еще на 11,4% выше значения в августе 2021 года. В августе международные цены на пшеницу упали на 5,1%, ознаменовав третье месячное понижение подряд. Такая тенденция обусловлена тем, что некоторые страны, как США и Канада, улучшили свой урожай. А также благодаря возобновлению экспорта из черноморских портов Украины впервые за пять месяцев перерыва.

Тем не менее мировые цены на пшеницу остались на 10,6% выше своих значений в августе прошлого года. Международные цены на фуражное зерно незначительно выросли на 0,2% в августе и составляли в среднем на 12,4% выше своих значений год назад.

Мировые цены на кукурузу несколько выросли на 1,5%, в основном под влиянием снижения перспектив производства в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки из-за жарких и сухих условий, тогда как возобновление экспорта из Украины помешало дальнейшему росту цен.

Напомним, что за первый месяц "зернового соглашения" отгрузили более 1,7 млн. тонн украинской агропродукции.