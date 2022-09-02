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За перший місяць "зернової угоди" відвантажили понад 1,7 млн тонн української агропродукції
З 1 серпня по 1 вересня в рамках "зернової угоди" порти “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 млн тонн агропродукції. З цей період з портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані в 18 країнах світу. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
За аналогічний період через Дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею — близько мільйона тонн, а автотранспортом — понад 600 тис тонн.
Мінінфраструктури зафіксувало зростаючу зацікавленість судновласників в роботі в рамках "зернової ініціативи". В серпні в порти зайшли під завантаження 67 суден, а на початку веренся Україна має десятки нових запитів на захід в порти.
Всього в серпні через розблоковані та Дунайські порти, залізницею та автотранспортом було експортовано рекордний об'єм агропродукції з початку повномасштабного вторгнення Росії — близько 5 млн тонн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це сприяє покращенню гуманітарної ситуації серед соціально незахищеного населення в країнах Африки та Азії. Зокрема, для допомоги таким країнам ми вже відправили два судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН", — прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Нагадаємо, Україна планує наростити темпи експорту зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Українадо 3 млн тонн зерна щомісяця. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т.