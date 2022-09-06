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В Украине дорожает масло: в чем причина
Значительные объемы экспорта оказывают заметное влияние на рост внутренних цен на масло, несмотря на стабильность стоимости товара при экспорте.
Об этом сообщает Infagro.
По данным аналитиков, дорожает масло 82%, дорожает также и "селянское", но этот рост незначителен. Экспорт масла 73% ограничен, а диапазон цен внешних продаж достаточно широк. В сентябре масло 73% будет и дальше дорожать, но постепенно.
"То есть сливочное масло в Украине уже дешевым не будет при любых обстоятельствах, а товар 82% в межсезонье и вовсе может быть в дефиците. Но в то же время предложение крестьянского масла будет высоким с умеренными ценами, что в определенной степени будет способствовать замещению". для ритейла", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также отмечается, что в последнее время производство сливочного масла в Украине превышает показатели прошлого года. Рынок балансирует за счет значимого экспорта и отсутствия импорта. При этом потребление масла на внутреннем рынке сократилось на 20%.
Напомним, Польша и Украина построят трубопровод для экспорта украинского масла.