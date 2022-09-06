В Украине дорожает масло: в чем причина

Значительные объемы экспорта оказывают заметное влияние на рост внутренних цен на масло, несмотря на стабильность стоимости товара при экспорте.

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Об этом сообщает Infagro.

По данным аналитиков, дорожает масло 82%, дорожает также и "селянское", но этот рост незначителен. Экспорт масла 73% ограничен, а диапазон цен внешних продаж достаточно широк. В сентябре масло 73% будет и дальше дорожать, но постепенно.

"То есть сливочное масло в Украине уже дешевым не будет при любых обстоятельствах, а товар 82% в межсезонье и вовсе может быть в дефиците. Но в то же время предложение крестьянского масла будет высоким с умеренными ценами, что в определенной степени будет способствовать замещению". для ритейла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последнее время производство сливочного масла в Украине превышает показатели прошлого года. Рынок балансирует за счет значимого экспорта и отсутствия импорта. При этом потребление масла на внутреннем рынке сократилось на 20%.

Напомним, Польша и Украина построят трубопровод для экспорта украинского масла.