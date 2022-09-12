Экспорт коз и овец превысил показатели прошлого года

При этом с начала 2022 года в Украину не импортировали живых овец и коз.

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В январе-июле 2022 Украина отправила на экспорт 441 тонн живых овец и коз. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Так, в денежном эквиваленте экспорт составил $658 тысяч, что в 3,8 раза больше чем за семь месяцев 2021 года.

Отечественных овец и коз в течение семи месяцев 2022 года покупали две страны – Египет (90,6%) и Иордания (9,4%).

С начала 2022 года в Украину не импортировали живых овец и коз.

Напомним, что экспорт украинской молочной продукции вышел на довоенный уровень .