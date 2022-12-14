Молокозаводи увійшли до списку критично важливих підприємств

Уряд надав молокопереробним підприємствам пріоритет під час визначення груп з першочерговим забезпеченням електропостачання.

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Про це повідомили у Спілці молочних підприємств України, пише agroportal.ua.

"Молокопереробні підприємства віднесено до бізнесу, який виготовляє критично важливі товари та продукти, і включено до третьої за пріоритетом групи після груп критичної інфраструктури та об'єктів, які працюють на оборону держави. Це свідчить про визнання важливості молочної переробки для продовольчої безпеки", - зазначили у СМПУ.

Спілка також звернулась із проханням до уряду пришвидшити вирішення питання забезпечення молокопереробних підприємств генераторами на умовах, які забезпечать доступність цього необхідного обладнання для підприємств молочної галузі та допоможуть підтримати їхню безперебійну роботу.

Нагадаємо, раніше у Спілці молочних підприємств України заявляли, що через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.

Через специфіку виробництва молокозаводи опинилися у важкому становищі і потребують підтримки безперебійного енергопостачання, оскільки молокопереробка є системним та беззупинним процесом виробництва.

Зазначимо, Уряд в умовах обмеження споживання електроенергії прийняв рішення визначити пріоритети включення електропостачання. Першою має підключатися критична інфраструктура.