Як перебої з електрикою вплинуть на вартість продуктів: прогноз Мінагрополітики

Перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість продуктів харчування в Україні та не спровокують дефіциту на них.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими", - зауважив Висоцький.

За його словами, якщо зберігатимуться прогнозовані планові відключення, то суттєвого подорожчання продуктів не передбачається, але можливі незначні коригування цін на кілька відсотків, але не більше.

Висоцький додав, що багато генераторів вже прямують до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами.

Щодо зменшення площ посіву озимих культур, заступник міністра запевнив, що причин для хвилювань з приводу цього немає.

“Скорочення посіву зменшить експорт, але навіть при наявних засіяних площах, Україна матиме удвічі більше вирощеної агропродукції, аніж потрібно для споживання. Це може вплинути на об'єм експорту, але не на внутрішній ринок”, - заявив Висоцький.

Як повідомлялося раніше, якщо будуть постійні відключення електрики й хлібозаводи працюватимуть на дизельних генераторах, ціну на хлібобулочні вироби доведеться підвищити. У такому випадку в асортименті залишаться лише три позиції: білий хліб, сірий і батон. Це першочергова продукція, яка потрібна населенню.

Зазначимо, Всеукраїнська асоціація пекарів зібрала інформацію щодо потреби у забезпеченні генераторами своїх підприємств задля забезпечення безперебійної роботи.

Нагадаємо, як заявили у Спілці молочних підприємств України, через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.

Через специфіку виробництва молокозаводи опинилися у важкому становищі і потребують підтримки безперебійного енергопостачання, оскільки молокопереробка є системним та беззупинним процесом виробництва.