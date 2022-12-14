Молокозаводы вошли в список критически важных предприятий

Правительство предоставило молокоперерабатывающим предприятиям приоритет при определении групп с первоочередным обеспечением электроснабжения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в Союзе молочных предприятий Украины, пишет agroportal.ua.

"Молокоперерабатывающие предприятия отнесены к бизнесу, который производит критически важные товары и продукты, и включен в третью по приоритету группу после групп критической инфраструктуры и объектов, работающих на оборону государства. Это свидетельствует о признании важности молочной переработки для продовольственной безопасности", - отметили в СМПУ.

Союз также обратился с просьбой к правительству ускорить решение вопроса обеспечения молокоперерабатывающих предприятий генераторами на условиях, которые обеспечат доступность этого необходимого оборудования для предприятий молочной отрасли и помогут поддержать их бесперебойную работу.

Напомним, ранее в Союзе молочных предприятий Украины заявляли, что из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.

Отметим, Правительство в условиях ограничения потребления электроэнергии приняло решение определить приоритеты включения электроснабжения. Первой должна подключаться критическая инфраструктура.