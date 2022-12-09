Інфляція в Україні у листопаді сповільнилася до 0,7%, у річному вимірі – до 26,5%

У листопаді в порівнянні з жовтнем інфляція становила 0,7%, з початку року – 25,7%, в річному обчисленні (листопад 2022-листопад 2021) — 26,5%. Про це 9 грудня повідомила Державна служба статистики.

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Статистичне відомство уточнює, що базова інфляція в листопаді порівняно із жовтнем становила 1,3%, з початку року – 21,6%.

На споживчому ринку в листопаді продукти харчування та безалкогольні напої подоржчали на 0,6%. Найбільше виросли ціни на яйця — на 10,6%. На 3,3–2,0% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 6,9–1,1% подешевшали фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор.

Алкогольні напої та тютюнові вироби додали в ціні 1%, зокрема, тютюнові вироби – 1,1%, алкогольні напої – 0,8%.

Ціни на транспорт зросли на 1% в основному, як пояснили в Держстаті, через подорожчання палива та мастил на 1,3%, і транспортних засобів на 1,1%.

У сфері зв’язку подорожчання склало 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%, зазначають аналітики.

В той же час одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 2,0%, одяг – на 1,2%.

Основною причиною зростання цін залишається війна і інші труднощі, спричинені бойовими діями. На випадок затягування війни до середини 2024 року Національний банк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу, в якому прогнозує, що інфляція буде довше відхилятиметься від цілі НБУ.