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НБУ спрогнозував, що буде з українською економікою та інфляцією у разі затягування війни

НБУ спрогнозував, що буде з українською економікою та інфляцією у разі затягування війни

Разом із традиційним інфляційним звітом Національний банк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року. Про це 27 жовтня повідомила пресслужба НБУ.

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У інфляційному звіті за жовтень Нацбанк як і раніше прогнозує, що у 2022 році економіка скоротиться майже на третину, а у 2023-2024 роках – зростатиме помірними темпами (+4-5% на рік).

При цьому згідно з альтернативним прогнозом, за збереження високих безпекових ризиків до середини 2024 року економіка у 2023 році зросте лише на 2%, а інфляція довше відхилятиметься від цілі НБУ.

Фото 2 — НБУ спрогнозував, що буде з українською економікою та інфляцією у разі затягування війни
Альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року. Таблиця: НБУ

У разі затягування війни НБУ прогнозує, що повне відкриття морських портів відбудеться на рік пізніше порівняно з базовим прогнозом – лише з другої половини 2024 року, а також продовження відтоку населення з країни наступного року у розмірі 1,4 млн на додаток до 8 млн у цьому. Передбачається, що біженці почнуть повертатися лише 2024 року в невеликій кількості – 0,6 млн, тоді як, згідно з базовим сценарієм, прогнозується повернення 0,4 млн вже 2023 року та 2,5 млн – 2024 року.

В альтернативному сценарії український експорт суттєво скоротиться. Як результат, труднощі бізнесу посиляться, в у аграріїв знизиться мотивація до розширення діяльності, скоротяться ресурси для проведення посівних кампаній. Ці факти в свою чергу призводять до погіршення прогнозу урожаю у 2023 та 2024 роках, зазначається у звіті.

Базовим сценарій передбачає завершення активної фази бойових дій у середині 2023 року. Згідно з ним, у 2022 році інфляція прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки повномасштабної війни Росії проти України.

В той же час, згідно з базовим сценарієм, у 2023 році ВВП зросте 4% та на 5,2% – у 2024 році зі збільшенням резервів до кінця 2024 року до $27,4 млрд.

Фото 3 — НБУ спрогнозував, що буде з українською економікою та інфляцією у разі затягування війни
Базовий сценарій макропрогнозу. Таблиця: НБУ

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.

У найближчі півроку ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії. Загалом через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро.

Автор:
Віта Молодан