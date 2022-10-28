НБУ спрогнозував, що буде з українською економікою та інфляцією у разі затягування війни

Разом із традиційним інфляційним звітом Національний банк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року. Про це 27 жовтня повідомила пресслужба НБУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У інфляційному звіті за жовтень Нацбанк як і раніше прогнозує, що у 2022 році економіка скоротиться майже на третину, а у 2023-2024 роках – зростатиме помірними темпами (+4-5% на рік).

При цьому згідно з альтернативним прогнозом, за збереження високих безпекових ризиків до середини 2024 року економіка у 2023 році зросте лише на 2%, а інфляція довше відхилятиметься від цілі НБУ.

Альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року. Таблиця: НБУ

У разі затягування війни НБУ прогнозує, що повне відкриття морських портів відбудеться на рік пізніше порівняно з базовим прогнозом – лише з другої половини 2024 року, а також продовження відтоку населення з країни наступного року у розмірі 1,4 млн на додаток до 8 млн у цьому. Передбачається, що біженці почнуть повертатися лише 2024 року в невеликій кількості – 0,6 млн, тоді як, згідно з базовим сценарієм, прогнозується повернення 0,4 млн вже 2023 року та 2,5 млн – 2024 року.

В альтернативному сценарії український експорт суттєво скоротиться. Як результат, труднощі бізнесу посиляться, в у аграріїв знизиться мотивація до розширення діяльності, скоротяться ресурси для проведення посівних кампаній. Ці факти в свою чергу призводять до погіршення прогнозу урожаю у 2023 та 2024 роках, зазначається у звіті.

Базовим сценарій передбачає завершення активної фази бойових дій у середині 2023 року. Згідно з ним, у 2022 році інфляція прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки повномасштабної війни Росії проти України.

В той же час, згідно з базовим сценарієм, у 2023 році ВВП зросте 4% та на 5,2% – у 2024 році зі збільшенням резервів до кінця 2024 року до $27,4 млрд.

Базовий сценарій макропрогнозу. Таблиця: НБУ

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.

У найближчі півроку ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії. Загалом через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро.

