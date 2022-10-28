НБУ спрогнозировал, что будет с украинской экономикой и инфляцией в случае затягивания войны

Вместе с традиционным инфляционным отчетом Национальный банк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба НБУ.

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В инфляционном отчете за октябрь Нацбанк по-прежнему прогнозирует, что в 2022 году экономика сократится почти на треть, а в 2023-2024 годах – будет расти умеренными темпами (+ 4-5% в год ).

При этом согласно альтернативному прогнозу, при сохранении высоких рисков безопасности к середине 2024 года экономика в 2023 году вырастет лишь на 2%, а инфляция дольше будет отклоняться от цели НБУ.

Альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года. Таблица: НБУ

В случае затягивания войны НБУ прогнозирует, что полное открытие морских портов состоится годом позже по сравнению с базовым прогнозом – только со второй половины 2024 года, а также продолжение оттока населения из страны в следующем году в размере 1,4 млн в дополнение к 8 млн в этом. Предполагается, что беженцы начнут возвращаться только в 2024 году в небольшом количестве – 0,6 млн, тогда как согласно базовому сценарию прогнозируется возврат 0,4 млн уже в 2023 году и 2,5 млн – в 2024 году.

В альтернативном сценарии украинский экспорт существенно сократится. Как результат, трудности бизнеса усилятся, у аграриев снизится мотивация к расширению деятельности, сократятся ресурсы на проведение посевных кампаний. Эти факты приводят к ухудшению прогноза урожая в 2023 и 2024 годах, отмечается в отчете.

Базовым сценарием предусматривается завершение активной фазы боевых действий в середине 2023 года. Согласно ему, в 2022 году инфляция ускорится до 30%, а экономика сократится почти на 32% из-за разрушительных последствий полномасштабной войны России против Украины.

Согласно базовому сценарию, в 2023 году ВВП вырастет на 4% и на 5,2% – в 2024 году с увеличением резервов к концу 2024 года до $27,4 млрд.

Базовый сценарий макропрогноза. Таблица: НБУ

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны ощутило на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.

В ближайшие полгода вероятны сокращения персонала в каждой пятой украинской компании. В целом в результате войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз.

