В ближайшие полгода вероятны сокращения персонала в каждой пятой украинской компании

Война послужила причиной кризисных явлений на рынке труда. За семь месяцев военной агрессии РФ против Украины почти 40% компаний сократили разное количество персонала. Еще 2% предприятий и организаций вообще прекратили свою деятельность.

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Об этом сообщают аналитики кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что потребность в основной работе или в дополнительных источниках заработка острая для многих украинцев. Однако на всех работы не хватает, в период войны треть компаний прекратила набор персонала.

"Несмотря на постепенное восстановление рынка труда после полного падения в конце февраля 2022 года, количество вакансий остается до сих пор меньшим, по сравнению с довоенным периодом", - отмечают аналитики.

Они прогнозируют, что, к сожалению, волна сокращений еще будет продолжаться. Как показывает опрос украинских компаний в сентябре, в ближайшие полгода планируется сокращение персонала почти 7% предприятий и организаций.

14,5% компаний предполагают с высокой вероятностью применение этого непопулярного метода оптимизации затрат в ближайшее время.

Чуть больше половины (58,1%) опрошенных компаний пока не планируют сокращение, однако предполагают его вероятность, ведь сложно делать точные прогнозы в нестабильной ситуации войны.

Только каждая пятая компания (20,5%) уверена, что в ближайшие полгода не будет производить сокращение персонала.

Среди компаний, которые планируют сократить штат, наибольшая доля предполагает, что под действие оптимизационных мероприятий подпадет 6-15% сотрудников.

Массовые сокращения от 30% штата и более 50% коллектива планируют наименьшее количество предприятий и организаций.

Напомним, кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов.