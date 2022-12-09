Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 0,7%, в годовом исчислении – до 26,5%

В ноябре по сравнению с октябрем инфляция составила 0,7%, с начала года – 25,7%, в годовом исчислении (ноябрь 2022-ноябрь 2021) – 26,5%. Об этом 9 декабря сообщила Государственная служба статистики.

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Статистическое ведомство уточняет, что базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составила 1,3%, с начала года – 21,6%.

На потребительском рынке в ноябре продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,6%. Больше всего выросли цены на яйца - на 10,6%. На 3,3–2,0% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, сливочное масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы. В то же время, на 6,9–1,1% подешевели фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

Алкогольные напитки и табачные изделия прибавили в цене 1%, в частности, табачные изделия – 1,1%, алкогольные напитки – 0,8%.

Цены на транспорт выросли на 1% в основном, как объяснили в Госстате, из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,3%, и транспортных средств на 1,1%.

В сфере связи удорожание составило 1,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 21,9%, отмечают аналитики.

В то же время одежда и обувь подешевели на 1,6%, в том числе обувь – на 2,0%, одежда – на 1,2%.

Основной причиной роста цен остается война и другие трудности, вызванные боевыми действиями. На случай затягивания войны до середины 2024 года Национальный банк разработал альтернативный сценарий макропрогноза, в котором прогнозирует, что инфляция будет дольше отклоняться от цели НБУ.