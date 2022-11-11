В НБУ прокомментировали ускорение годовой инфляции в октябре до 26,6%

Основной причиной ускорения в октябре инфляции в годовом исчислении до 26,6% (с 24,6% в сентябре) были прямые последствия полномасштабной войны России против Украины, указывают в Национальном банке Украины.

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Там также напоминают, что, согласно данным Государственной службы статистики, в месячном измерении цены выросли на 2,5%. Базовая же инфляция в годовом исчислении ожидаемо ускорилась до 21,5% с 20,4% в сентябре.

Среди факторов в НБУ называют нарушение производства и цепей поставок, рост производственных издержек бизнеса, ситуативное увеличение спроса на отдельные товары и услуги, а также снижение предложения товаров.

Влияли на цены и косвенные последствия войны: курсовые эффекты и ухудшение ожиданий населения и бизнеса. При этом фактические темпы роста цен соответствовали траектории базового прогноза Нацбанка, опубликованному в инфляционном отчете за октябрь.

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 27,2% к октябрю прошлого года. Быстрее дорожали мясные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и соусы в результате увеличения производственных затрат бизнеса из-за более высокой стоимости сырья, энергии и логистики.

Ускорился рост цен на сухофрукты, рыбные продукты, оливковое и подсолнечное масло и производные последнего (майонезы, маргарины, спреды) на фоне последующего переноса на цены изменения курса гривны. Учитывая существенное расширение экспорта молочной продукции из Украины, увеличилась на внутреннем рынке стоимость масла и сыров.

Цены на непродовольственные товары также росли более высокими темпами (в среднем на 19,9% к прошлогодним показателям) под влиянием исчерпания запасов импортной продукции, закупленных по более низкому курсу, эффектов переноса скорректированного курса гривны и ухудшения ожиданий.

В частности, ускорилось удорожание одежды и обуви, товаров для дома (посуды, мебели, домашнего текстиля, бытовой техники и химии), электроники, авто, товаров личного ухода и товаров для ремонта.

Также, с учетом повышенного спроса, усиленного обстрелами энергетических объектов, возросла стоимость обогревателей, плит и других товаров, связанных с резервным питанием и обеспечением тепла.

Темпы годового роста стоимости услуг по сравнению с сентябрем не изменились, составив 15,7%. С одной стороны, медленнее дорожали телекоммуникационные услуги, страхование автомобилей, а также услуги маникюра, кинотеатров, услуги по управлению многоквартирными домами и установка металлопластиковых окон. Кроме того, на фоне более высокого спроса быстрее росла стоимость медицины, услуг химической чистки, ремонта, гостиниц и ресторанов.

Рост административно регулируемых цен тоже остался на уровне предыдущего месяца (14,6%) из-за моратория на повышение тарифов на природный газ и тепловую энергию для населения.

Темпы роста цен на табачные изделия также не изменились по сравнению с предыдущим месяцем из-за усиления конкуренции со стороны нелегальной продукции.

Кроме того, замедлялся рост стоимости транспортных услуг, учитывая стабилизацию цен на топливо (хотя они все равно оказались на 61,9% выше прошлогодних). Это объясняется замедлением подорожания нефти в годовом исчислении, а также налаживанием поставок через границы с европейскими странами.

В то же время еще больше дорожали алкогольные напитки на фоне роста производственных затрат (на энергию, сырье и тару). Возросла также стоимость дров из-за увеличения спроса на альтернативные виды топлива в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.

Стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания: октябрьская инфляция в этой категории составила до 47,1%. Самый весомый вклад в такую динамику имело существенное удорожание яиц.

Это объясняется уничтожением птицефабрик, ростом производственных затрат и нарушением технологических цепей производства яиц в начале войны, текущими проблемами с энергоснабжением, а также уменьшением поголовья кур на выращивании у домохозяйств, в том числе из-за миграции населения.

Более высокими темпами росли цены на фрукты, прежде всего импортные, из-за курсовых эффектов, усложненной логистики и увеличения их стоимости на мировых рынках. Быстрее дорожала и свинина, учитывая ограниченное предложение живца свиней и перебои с электроснабжением.

В результате повышения стоимости энергоносителей и более медленных по сравнению с прошлым годом темпов сбора сахарной свеклы ускорился рост цен на сахар. В то же время рост стоимости муки, гречихи и других круп замедлился под влиянием лучших, чем ожидалось, урожаев. Замедлилось и подорожание овощей, прежде всего борщового набора, благодаря расширению предложения из центральных и северных областей.

"Инфляционное давление в условиях войны ожидаемо усиливается. Однако инфляция остается контролируемой, а ее текущая динамика соответствует траектории прогноза НБУ. Последний предполагает рост инфляции до 30% в конце этого года и ее замедление в 2023 году", - отмечает регулятор.

Нацбанк указывает, что для сохранения контроля над инфляционными процессами удерживает учетную ставку на уровне 25% и прогнозирует ее сохранение на текущем уровне "еще продолжительное время". Он объясняет это необходимостью обеспечения привлекательности гривневых активов, уменьшения давления на валютном рынке, сбалансирования ожиданий и снижения инфляции в последующие годы.