Мировые фондовые рынки растут на фоне новостей об инфляции в США и смягчении карантина в Китае

Фьючерсы на индексы США и европейские акции выросли, поскольку Китай смягчил некоторые ограничения, введенные из-за Covid-19, вскоре после того, как стало известно о замедлении инфляции в США. Об этом сообщает Bloomberg.

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Декабрьские контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли по меньшей мере на 0,6% каждый после того, как в четверг, 10 ноября, акции США на Уолл-стрит выросли максимально с начала 2020 года. Индекс фондового рынка Европы достиг лучшей недели с марта, отмечают в информационном агентстве.

При этом индикатор Bloomberg по доллару продолжил снижаться 11 ноября, после того, как потерял 2% днем ранее, что стало наибольшим темпом падения с 2009 года. В это же время китайский юань укрепился вместе с валютами развивающихся рынков.

Кроме того, китайский индекс "синих фишек" Shanghai Shenzhen CSI 300 поднялся на 3,4%, а индекс Shanghai Composite прибавил 2,4%. Гонконгский индекс Hang Seng показал лучший результат в Азии 11 ноября, поднявшись более чем на 7%. Рост начали фиксировать после того, как правительство анонсировало ослабление ограничений на передвижение, что вводили из-за пандемии коронавируаса.

Зарегистрированный коэффициент акций технологических компаний на Гонконгской фондовой бирже вырос на 10%.

Улучшение прогнозов развития самых крупных экономик мира привело к тому, что цены на нефть, железную руду и медь подскочили вверх.

Отметим, что еще в первые дни ноября мировые цены на нефть упали более чем на доллар после того, как китайские чиновники по здравоохранению подтвердили, что будут придерживаться жестких мер по противодействию COVID.