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Світові фондові ринки зростають на тлі новин про інфляцію в США та пом'якшення карантину в Китаї
Ф’ючерси на індекси США та європейські акції зросли, оскільки Китай пом’якшив деякі обмеження, введені через Covid-19, невдовзі після того, як стало відомо про сповільнення інфляції в США. Про це повідомляє Bloomberg.
Грудневі контракти на індекси S&P 500 і Nasdaq 100 зросли щонайменше на 0,6% кожен після того, як у четвер, 10 листопада, акції США на Волл-стріт зросли найбільше з початку 2020 року. Індекс фондового ринку Європи досяг найкращого тижня з березня, зазначають в інформаційному агентстві.
При цьому індикатор Bloomberg щодо долара продовжив знижуватися 11 листопада, після того, як втратив 2% днем раніше, що стало найбільшим темпом падіння з 2009 року. В цей же час китайський юань зміцнився разом з валютами ринків, що розвиваються.
Крім того, китайський індекс "синіх фішок" Shanghai Shenzhen CSI 300 піднявся на 3,4%, а індекс Shanghai Composite додав 2,4%. Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращий результаті в Азії 11 листопада, піднявшись більш ніж на 7%. Зростання почали фіксувати після того, як уряд анонсував послаблення обмежень на пересування, що запроваджували через пандемію коронавіруаса.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зареєстрований коефіцієнт акцій технологічних компаній на Гонконзькій фондовій біржі зріс на 10%.
Покращення прогнозів щодо розвитку найбільших економіки світу призвело до того, що ціни на нафту, залізну руду та мідь підскочили вгору.
Зазначимо, що ще в перші дні листопада світові ціни на нафту впали більш ніж на долар після того, як китайські чиновники з охорони здоров'я підтвердили, що дотримуватимуться жорстких заходів щодо протидії COVID.