Світові ціни на нафту падають через продовження жорстких заходів по протидії COVID в Китаї

Світові ціни на нафту впали більш ніж на долар після того, як китайські чиновники з охорони здоров'я підтвердили, що дотримуватимуться жорстких заходів щодо протидії COVID. Це розвіяло надії трейдерів на те, що попит на нафту в КНР відновиться найближчим часом. Про це пише Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На фоні цих новин ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,26% або на 1,24 долара до 97,33 долара, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,55% або на 1,44 долара до 90,4 долара.

"Ціни на нафту різко впали, оскільки китайські офіційні особи пообіцяли дотримуватися політики нульового поширення COVID, тоді як кількість заражених у Китаї зросла, що може призвести до вжиття додаткових обмежувальних заходів, що погіршить перспективи попиту", - повідомила аналітик CMC Markets Тіна Тен.

Вона додала, що на нафтові ціни тисне і коливання курсу долара, що відбулося після того, як чиновники ФРС США заявили, що розглянуть можливість підвищення відсоткової ставки.

Нагадаємо, Китай є одним з найбільших споживачів нафти, що дозволяє йому впливати на коливання цін, закуповуючи ресурс до своїх резервів. Разом з тим через карантинні обмеження китайська економіка перебуває в скрутному стані. Однак після повномасштабного вторгнення Росії до України КНР закуповувала російську нафту в великих об'ємах, що дозволило Путіну дещо пом'якшити удар, котрий завдали російській економіці західні санкції.