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Світові ціни на нафту падають через продовження жорстких заходів по протидії COVID в Китаї
Світові ціни на нафту впали більш ніж на долар після того, як китайські чиновники з охорони здоров'я підтвердили, що дотримуватимуться жорстких заходів щодо протидії COVID. Це розвіяло надії трейдерів на те, що попит на нафту в КНР відновиться найближчим часом. Про це пише Reuters.
На фоні цих новин ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,26% або на 1,24 долара до 97,33 долара, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,55% або на 1,44 долара до 90,4 долара.
"Ціни на нафту різко впали, оскільки китайські офіційні особи пообіцяли дотримуватися політики нульового поширення COVID, тоді як кількість заражених у Китаї зросла, що може призвести до вжиття додаткових обмежувальних заходів, що погіршить перспективи попиту", - повідомила аналітик CMC Markets Тіна Тен.
Вона додала, що на нафтові ціни тисне і коливання курсу долара, що відбулося після того, як чиновники ФРС США заявили, що розглянуть можливість підвищення відсоткової ставки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Китай є одним з найбільших споживачів нафти, що дозволяє йому впливати на коливання цін, закуповуючи ресурс до своїх резервів. Разом з тим через карантинні обмеження китайська економіка перебуває в скрутному стані. Однак після повномасштабного вторгнення Росії до України КНР закуповувала російську нафту в великих об'ємах, що дозволило Путіну дещо пом'якшити удар, котрий завдали російській економіці західні санкції.