Мировые цены на нефть падают из-за продолжения жестких мер по противодействию COVID в Китае

Мировые цены на нефть упали более чем на доллар после того, как китайские чиновники по здравоохранению подтвердили, что будут придерживаться жестких мер по противодействию COVID. Это развеяло надежды трейдеров на то, что спрос на нефть в КНР возобновится в ближайшее время. Об этом пишет Reuters.

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На фоне этих новостей фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,26% или на 1,24 доллара до 97,33 доллара, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,55% или на 1,44 доллара до 90,4 доллара.

"Цены на нефть резко упали, поскольку китайские официальные лица пообещали придерживаться политики нулевого распространения COVID, тогда как количество зараженных в Китае возросло, что может привести к принятию дополнительных ограничительных мер, что ухудшит перспективы спроса", - сообщила аналитик CMC Markets.

Она добавила, что на нефтяные цены давит и произошедшее колебание курса доллара после того, как чиновники ФРС США заявили, что рассмотрят возможность повышения процентной ставки.

Напомним, Китай является одним из крупнейших потребителей нефти, что позволяет ему влиять на колебания цен, закупая ресурс в свои резервы. Вместе с тем из-за карантинных ограничений китайская экономика находится в тяжелом состоянии. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину КНР закупала российскую нефть в больших объемах, что позволило Путину несколько смягчить удар, нанесший российской экономике западные санкции.