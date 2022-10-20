Нацбанк сохранил старую учетную ставку. Оценил ее как наиболее благоприятную для роста инфляции

В четверг, 20 октября, правление Национального банка решило не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 25% годовых, сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

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"Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем ставки и дополнительными мерами Национального банка, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционными процессами. В условиях полномасштабной войны инфляция ожидаемо растет, но остается управляемой", - подчеркнул Пышный.

Основная причина инфляции неизменна – последствия российской агрессии. Среди них, в частности, нарушение цепей снабжения и разрушения производства. И как следствие – сокращение предложения товаров и услуг, включая увеличение издержек бизнеса.

"Дополнительное давление на цены обусловило корректировку официального курса гривни к доллару, которая произошла в июле и способствовала устойчивости экономики в условиях войны на истощение. Дальнейший рост инфляции в мире также отразился на ценах в Украине", – добавил глава НБУ.

Впрочем, фиксация стоимости коммунальных услуг и насыщение рынка горючим с сохранением его льготного налогообложения несколько замедлили темпы роста цен в целом.

Напомним, в начале октября заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что в Национальном банке Украины прогнозируют, что учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года.