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В НБУ спрогнозували, якою буде облікова ставка до 2024 року
В Національному банку України прогнозують, що облікова ставка зберігатиметься на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на конференції Forbes.
"Ми маємо розуміти, що облікова ставка формує монетарні умови і це один із інструментів підтримки курсової стабільності. Коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, резерви не є захмарними щоб покладатись лише на інтервенції, важко знайти аргументи на користь зниження облікової ставки", — пояснив Ніколайчук.
У червні НБУ розглядав кілька варіантів підвищення облікової ставки, але зрештою вирішив, що підняття одразу на 15 п.п. буде найоптимальнішим варіантом у економічній ситуації, що склалася. Тоді її підвищили до 25%.
Прицьому регулятор не наважувався на підняття облікової ставки у перші місяці повномасштабної війни, через значний психологічний шок, викликаний вторгненням РФ. В той час головним завданням НБУ була стабілізація очікувань та створення стимулів для утримання гривневих активів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На початку вересня правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.
Ніколайчук зазначив, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.