В НБУ спрогнозували, якою буде облікова ставка до 2024 року

В Національному банку України прогнозують, що облікова ставка зберігатиметься на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на конференції Forbes.

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"Ми маємо розуміти, що облікова ставка формує монетарні умови і це один із інструментів підтримки курсової стабільності. Коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, резерви не є захмарними щоб покладатись лише на інтервенції, важко знайти аргументи на користь зниження облікової ставки", — пояснив Ніколайчук.

У червні НБУ розглядав кілька варіантів підвищення облікової ставки, але зрештою вирішив, що підняття одразу на 15 п.п. буде найоптимальнішим варіантом у економічній ситуації, що склалася. Тоді її підвищили до 25%.

Прицьому регулятор не наважувався на підняття облікової ставки у перші місяці повномасштабної війни, через значний психологічний шок, викликаний вторгненням РФ. В той час головним завданням НБУ була стабілізація очікувань та створення стимулів для утримання гривневих активів.

На початку вересня правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Ніколайчук зазначив, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.