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В НБУ спрогнозировали, какой будет учетная ставка к 2024 году
В Национальном банке Украины прогнозируют, что учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года. Об этом сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук на конференции Forbes.
"Мы должны понимать, что учетная ставка формирует монетарные условия и это один из инструментов поддержки курсовой стабильности. Когда мы имеем существенное давление на валютном рынке, резервы не заоблачны, чтобы полагаться только на интервенции, трудно найти аргументы в пользу снижения учетной ставки", — объяснил Николайчук.
В июне НБУ рассматривал несколько вариантов повышения учетной ставки, но решил, что поднятие сразу на 15 п.п. будет самым оптимальным вариантом в сложившейся экономической ситуации. Тогда ее повысили до 25%.
При этом регулятор не решался на поднятие учетной ставки в первые месяцы полномасштабной войны из-за значительного психологического шока, вызванного вторжением РФ. В то время главной задачей НБУ была стабилизация ожиданий и создание стимулов для удержания гривневых активов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В начале сентября правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.
Николайчук отметил, что такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами.