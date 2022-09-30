Курс гривни укрепляется после колебаний, вызванных реакцией на объявление мобилизации в РФ, — Нацбанк

В конце сентября курс гривни на наличном валютном рынке начинает укрепляться после колебаний, возникших как реакция на объявление "частичной" мобилизации в России. Такая тенденция естественна, если колебания обусловлены психологическим фактором.

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Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что на курс гривни в сентябре также давили другие факторы:

дефицит валюты в кассах банков, что было связано с логистическими проблемами;

сезонный фактор – обычно осенью спрос на наличную валюту со стороны агропроизводителей растет, потому что они конвертируют гривню, полученную от продажи урожая крупным трейдерам, в наличную валюту.

Первый проблемный вопрос НБУ успешно решил, а второй - временный, поэтому не имеет глобального долгосрочного влияния.

Кроме того, в сохранении контроля над ситуацией регулятору помогли, как отметил Гелетий, граждане. По его словам, украинцы на протяжении последних лет стали значительно более финансово осведомлены и меньше поддаются панике.

"Если каждый будет понимать, что ситуативные колебания, связанные с ухудшением информационной среды, обязательно будут преодолены, это, во-первых, минимизирует риск материальных потерь от покупки иностранной валюты на пике. Во-вторых, позволит Национальному банку быстрее стабилизировать ситуацию", - рассказал представитель НБУ.

Напомним, с 19 по 25 сентября на наличном рынке доллар подорожал, сохраняя широкий спред, а евро остался практически на тех же позициях.

На черном рынке доллар в среднем по Украине к началу недели торговался на уровне 42,1-42,25 грн/$, в конце недели, в воскресенье, курс составил 42,65-42,85 грн/$. По состоянию на 30 сентября на черном рынке курс доллара по отношению к гривне составляет в среднем 41,90-42.