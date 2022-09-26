Спрос на валюту снова растет. Каким будет курс гривны к доллару и евро в последнюю неделю сентября

На прошлой неделе (19-25 сентября) Совет Евросоюза официально принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере €5 млрд. ЕС выполнил свои обещания по выделению финансовых ресурсов всего на 21%. В целом Украина получила от международных партнеров $19,55 млрд (56% заявленных средств). Эти ресурсы будут направлены на покрытие дефицита госбюджета.

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Впрочем, международная помощь все равно не покрывает все бюджетные нужды. Потому НБУ продолжает эмиссию. Как отметил в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, согласно опубликованным данным Министерства финансов, после начала активных боевых действий НБУ "напечатал" 315 млрд грн ($10,15 млрд).

"Нацбанк намерен и дальше проводить эмиссию национальной валюты, поскольку бюджет нуждается в дополнительных средствах. Это по-прежнему является основной угрозой для стабильности курса гривны в среднесрочной перспективе. Исправить ситуацию может только увеличение налоговых поступлений и объемов иностранных грантов", – напоминает эксперт. Говоря иначе, увеличение объема гривны в экономике по-прежнему давит на курс.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе Нацбанк на межбанке приобрел символические $7,1 млн, а продал $745 млн, сократив международные резервы на $738 млн. Такой объем продаж стал самым большим с начала июля, когда НБУ реализовал на межбанке $970 млн, а приобрел такую же символическую сумму валюты.

Асимметрия на межбанке свидетельствует о том, что, во-первых, государство живет на средства импорта: валютных поступлений от экспортеров мало или они не спешат продавать валюту, а вот отечественным компаниям инвалюта необходима в огромных объемах для закупки продукции за рубежом. Во-вторых, среди украинских банков сохраняется стабильный спрос на валюту для осуществления операций с платежными картами за рубежом.

"Уменьшение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков определяло сохранение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке, который покрывался Национальным банком", – объясняет глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Таким образом, с начала войны регулятор пополнил на межбанке международные резервы на $2,464 млрд, а сократил – на $15,837 млрд (отрицательное сальдо – $13,373 млрд). С начала же года НБУ приобрел на межбанке $3,121 млрд, а продал – $18,608 млрд.

Курс валют в банках и черном рынке

С 19 по 25 сентября на наличном рынке доллар подорожал, сохраняя широкий спред, а евро остался практически на тех же позициях. Если в понедельник, 19 сентября, средний курс гривны к доллару в банках составлял 41-41,9 грн/$, после подорожания посреди недели национальная валюта слегка ослабла до 42-43 грн/$, а к концу недели курс составил уже 41,7 -42,8 грн/$.

На черном рынке доллар в среднем по Украине к началу недели торговался на уровне 42,1-42,25 грн/$, в конце недели, в воскресенье, курс составил 42,65-42,85 грн/$.

Евро в банках отличился крупным спредом. В понедельник курс составлял в банках 40,4-41,5 грн/€, в четверг подскочил до 41-42,2 грн/€, а завершил неделю на уровне 40,5-41,8 грн/€. На черном рынке в понедельник в среднем было 41-41,25 грн/€, в среду – 41,5-42 грн/€, а в воскресенье – 40,8-41,15 грн/€.

Что будет с курсом в конце сентября

По прогнозам экспертов последней недели сентября гривню ожидает некоторое послабление по отношению к доллару и евро. Впрочем, вряд ли доллар переступит порог в 42,3 грн/$, а евро – 42,3 грн/€ .

"Руководство НБУ не ожидает существенных изменений курса украинской национальной валюты в среднесрочном периоде. Текущая девальвация гривни связана с психологическим фактором и спекулятивным поведением отдельных игроков", - объясняет ситуацию Андрей Гойлов.

Под психологическим фактором эксперт подразумевает реакцию украинцев на объявление мобилизации в РФ, что временно повысило спрос на валюту. Вместе с тем население пытается оградить свои накопления от инфляции, скупая инвалюту. Потому что альтернатив почти не осталось.

Не стоит забывать, что рост стоимости инвалюты на наличном рынке обусловлен не в последнюю очередь и дефицитом банкнот на рынке. Завозить их сложно (авиасочетание перекрыто) и дорого. И хотя НБУ пытается подпитывать банки наличной валютой, окончательно данную проблему решить не может.