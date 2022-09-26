Попит на валюту знову зростає. Яким буде курс гривні до долара і євро останнього тижня вересня

Минулого тижня (19-25 вересня) Рада Євросоюзу офіційно прийняла рішення надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі €5 млрд. ЄС виконав свої обіцянки щодо виділення фінансових ресурсів лише на 21%. Загалом Україна отримала від міжнародних партнерів $19,55 млрд (56% заявлених коштів). Ці ресурси буде спрямовано на покриття дефіциту держбюджету.

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Втім, міжнародна допомога все одно не покриває усі бюджетні потреби. Тому НБУ продовжує емісію. Як зазначив у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, згідно з опублікованими даними Міністерства фінансів, після початку активних бойових дій НБУ "надрукував" 315 млрд грн ($10,15 млрд).

"Нацбанк має намір і надалі проводити емісію національної валюти, оскільки бюджет потребує додаткових коштів. Це, як і раніше, є основною загрозою для стабільності курсу гривні у середньостроковій перспективі. Виправити ситуацію може лише збільшення податкових надходжень та обсягів іноземних грантів", – нагадує експерт. Кажучи інакше, збільшення обсягу гривні в економіці як і раніше тисне на курс.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня Нацбанк на міжбанку придбав символічні $7,1 млн, а продав аж $745 млн, скоротивши міжнародні резерви на $738 млн. Такий обсяг продажу став найбільшим з початку липня, коли НБУ реалізував на міжбанку аж $970 млн, а придбав таку ж символічну суму валюти.

Асиметрія на міжбанку свідчить про те, що, по-перше, держава живе коштом імпорту: валютних надходжень від експортерів замало, або вони не поспішають продавати валюту, а ось вітчизняним компаніям інвалюта необхідна у величезних обсягах для закупівлі продукції за кордоном. По-друге, серед українських банків зберігається стабільний попит на валюту для здійснення операцій із платіжними картками за кордоном.

“Зменшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків визначало збереження чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку, який покривався Національним банком”, – пояснює голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Таким чином з початку війни регулятор поповнив на міжбанку міжнародні резерви на $2,464 млрд, а скоротив – на $15,837 млрд (негативне сальдо – $13,373 млрд). З початку ж року НБУ придбав на міжбанку $3,121 млрд, а продав – $18,608 млрд.

Курс валют у банках і чорному ринку

З 19 по 25 вересня на готівковому ринку долар подорожчав, зберігаючи широкий спред, а євро лишився практично на тих же позиціях. Якщо у понеділок, 19 вересня, середній курс гривні до долара у банках складав 41-41,9 грн/$, після подорожчання посеред тижня національна валюта злегка ослабла до 42-43 грн/$, а під кінець тижня курс склав вже 41,7-42,8 грн/$.

На чорному ринку долар в середньому по Україні на початок тижня торгувався на рівні 42,1-42,25 грн/$, в кінці тижня, у неділю, курс склав 42,65-42,85 грн/$.

Євро у банках відзначився великим спредом. У понеділок курс складав у банках 40,4-41,5 грн/€, у четвер підскочив до 41-42,2 грн/€, а завершив тиждень на рівні 40,5-41,8 грн/€. На чорному ринку у понеділок в середньому було 41-41,25 грн/€, у середу – 41,5-42 грн/€, а в неділю – 40,8-41,15 грн/€.

Що буде з курсом наприкінці вересня

За прогнозами експертів останнього тижня вересня гривню очікує деяке послаблення по відношенню до долара і євро. Втім, навряд долар переступить поріг у 42,3 грн/$, а євро – 42,3 грн/€ .

"Керівництво НБУ не очікує на суттєві зміни курсу української національної валюти в середньостроковому періоді. Поточна девальвація гривні пов'язана із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою окремих гравців", – пояснює ситуацію Андрій Гойлов.

Під психологічним фактором експерт має на увазі реакцію українців на оголошення мобілізації в РФ, що тимчасово підвищило попит на валюту. Разом із тим населення намагається захистити свої накопичення від інфляції, скуповуючи інвалюту. Тому що альтернатив майже не лишилось.

Не варто забувати, що зростання вартості інвалюти на готівковому ринку зумовлене не в останню чергу і дефіцитом банкнот на ринку. Завозити їх складно (авіасполучення перекрите) і дорого. І хоча НБУ намагається підживлювати банки готівкової валютою, остаточно це проблему вирішити не може.