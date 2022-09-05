НБУ разрешил банкам продавать украинцам больше валюты и ввел новые ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины внес новые изменения в действующие с начала войны ограничения на валютном рынке. Они утверждены постановлением НБУ №197, которое вступает в силу 6 сентября и касается всех направлений — наличного и безналичного.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так регулятор обновляет и уточняет валютные ограничения, необходимые для обеспечения макроэкономической устойчивости Украины. Так, с 6 сентября 2022 г. вступит в силу ряд изменений, касающихся следующих вопросов:

Наличный сегмент валютного рынка

Национальный банк способствует увеличению предложения в наличном сегменте валютного рынка – в объем наличной валюты, который может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.

По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины.

Реструктуризация внешней задолженности клиентов банков

Введенные Национальным банком временные нормы не позволяют переводить иностранную валюту за границу для погашения и обслуживания украинскими предприятиями долговых обязательств перед нерезидентами. Эта норма необходима для сохранения международных резервов Украины, поскольку осуществление соответствующих платежей в полном объеме требовало бы существенного дефицитного объема в условиях войны валютного ресурса.

В то же время, учитывая настоятельную необходимость урегулирования внешней задолженности бизнеса, Национальный банк определил, что теперь банки должны рекомендовать клиентам с имеющейся задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением ее реструктурировать на условиях, не хуже реструктуризации внешней задолженности Правительства Украины.

НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам при одновременном соблюдении следующих условий:

дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);

заемщик по состоянию на 24 февраля 2022 не имел просроченной задолженности по кредитному договору;

общая сумма средств, которую разрешается перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не должна превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля по 10 августа 2022 (включительно);

средства, используемые для покупки иностранной валюты и перевода валютных ценностей с целью уплаты соответствующих процентных платежей, не должны привлекаться по кредитам от резидентов;

заемщик не имеет задолженности по налоговым платежам;

заемщик продолжал осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022, в том числе выплачивал зарплату сотрудникам и другие обязательные платежи.

По оценкам Национального банка, общий объем задолженности по процентным платежам перед нерезидентами (по негарантированным государством кредитам) в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года не превышает 550 млн дол. США. Утвержденный порядок выплат не создаст сиюминутную нагрузку на международные резервы.

Покупка валюты бизнесом для расчетов в иностранной валюте

Национальный банк определил, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины.

По состоянию на 2 сентября 2022 г. объем средств на валютных счетах клиентов – юридических лиц (не учитывая средства бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет 8,7 млрд дол. США. Учитывая это, соответствующая норма уменьшит спрос на иностранную валюту и позволит сохранить международные резервы Украины.

Валютный надзор банков

Национальный банк определил, что банки не имеют права прекратить валютный надзор за соблюдением украинским бизнесом предельных сроков расчетов по операции по экспорту или импорту товаров на основании документов о прекращении обязательств путем взаимозачета. Это приведет к увеличению прозрачности денежных потоков по экспортно-импортным операциям. Соответствующие изменения и ряд других уточняющих изменений внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 2 сентября 2022 г. № 197 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18", которое вступает в силу с 6 сентября.

Отметим, по предварительным данным Кабинет министров прогнозирует, что в 2023 году доллар в Украине может подорожать до 50 грн за одну банкноту.