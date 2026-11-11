Отчетность банков и финкомпаний НБУ утвердил новые требования с 2027 года

Национальный банк Украины обновил правила подачи отчетности об активных операциях. Изменения касаются определения таких операций, состава наборов данных, реквизитов и справочников. Новые требования вступят в силу 31 декабря 2026, а для участников рынка предусмотрели переходный период без применения мер воздействия за отдельные нарушения.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 9 ноября 2026 г. №129. Она вносит коррективы в Правила представления отчетности об активных операциях, утвержденных постановлением регулятора от 18 января 2024 года №9.

Цель обновления – оптимизировать иерархическую структуру модели данных и наборов данных Кредитного реестра Национального банка.

Что изменится в отчетности об активных операциях

Изменения предусматривают уточнение термина "активная операция" и отдельную детализацию перечня операций, относящихся к этой категории для целей отчетности, в зависимости от типа учреждения.

Речь идет о банках, кредитных союзах и финансовых компаниях.

Кроме того, НБУ предусмотрел:

добавление и исключение отдельных наборов данных, представляемых в составе отчетности;

изменение перечня реквизитов, в частности их добавление, изъятие и переименование;

уточнение наборов данных, в которых используются соответствующие реквизиты;

сложение и исключение справочников, необходимых для формирования отчетности.

Следовательно, участникам рынка нужно будет учесть обновленные требования при подготовке и предоставлении данных в Национальный банк.

Когда заработают новые правила

Постановление №129 вступает в силу 31 декабря 2026 года. Отчетность об активных операциях по состоянию на 1 января 2027 г. уже нужно будет подавать по обновленным требованиям.

В то же время регулятор предусмотрел переходный период, в течение которого не будет применять меры воздействия за нарушение требований по составлению и представлению отчетности с учетом новых правил.

Для банков такой период охватывает отчетные даты:

1 января 2027;

1 февраля 2027;

1 марта 2027 года.

Для финансовых компаний и кредитных союзов меры влияния не будут применяться за нарушение на каждую отчетную дату в период с 1 января по 1 июля 2027 года.

Отчетность можно будет подать в тестовом режиме

Также банки, финансовые компании и кредитные союзы смогут протестировать новые требования к вступлению в силу постановления.

Для этого они имеют право подать в НБУ отчетность об активных операциях по обновленным правилам в тестовом режиме на 1 ноября и 1 декабря 2026 года.

Такой подход позволит участникам рынка проверить подготовку данных и настроить процессы отчетности до начала обязательного применения новых требований.

Напомним, НБУ выдал новую лицензию на осуществление валютных операций ООО "Финансовая компания "Сич". Компания получила право торговать валютными ценностями в наличной форме.