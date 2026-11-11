Звітність банків і фінкомпаній: НБУ затвердив нові вимоги з 2027 року

Національний банк України оновив правила подання звітності про активні операції. Зміни стосуються визначення таких операцій, складу наборів даних, реквізитів і довідників. Нові вимоги набудуть чинності 31 грудня 2026 року, а для учасників ринку передбачили перехідний період без застосування заходів впливу за окремі порушення.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ від 9 листопада 2026 року №129. Вона вносить корективи до Правил подання звітності про активні операції, затверджених постановою регулятора від 18 січня 2024 року №9.

Мета оновлення - оптимізувати ієрархічну структуру моделі даних і наборів даних Кредитного реєстру Національного банку.

Що зміниться у звітності про активні операції

Зміни передбачають уточнення терміна "активна операція" та окрему деталізацію переліку операцій, які належать до цієї категорії для цілей звітності, залежно від типу установи.

Йдеться про банки, кредитні спілки та фінансові компанії.

Крім того, НБУ передбачив:

додавання та виключення окремих наборів даних, які подаються у складі звітності;

зміну переліку реквізитів, зокрема їх додавання, вилучення та перейменування;

уточнення наборів даних, у яких використовуються відповідні реквізити;

додавання та виключення довідників, необхідних для формування звітності.

Отже, учасникам ринку потрібно буде врахувати оновлені вимоги під час підготовки та подання даних до Національного банку.

Коли запрацюють нові правила

Постанова №129 набирає чинності 31 грудня 2026 року. Звітність про активні операції станом на 1 січня 2027 року вже потрібно буде подавати за оновленими вимогами.

Водночас регулятор передбачив перехідний період, протягом якого не застосовуватиме заходів впливу за порушення вимог щодо складання та подання звітності з урахуванням нових правил.

Для банків такий період охоплює звітні дати:

1 січня 2027 року;

1 лютого 2027 року;

1 березня 2027 року.

Для фінансових компаній і кредитних спілок заходи впливу не застосовуватимуть за порушення на кожну звітну дату в період із 1 січня до 1 липня 2027 року.

Звітність можна буде подати в тестовому режимі

Також банки, фінансові компанії та кредитні спілки зможуть протестувати нові вимоги до набрання постановою чинності.

Для цього вони мають право подати до НБУ звітність про активні операції за оновленими правилами в тестовому режимі станом на 1 листопада та 1 грудня 2026 року.

Такий підхід дасть учасникам ринку змогу перевірити підготовку даних і налаштувати процеси звітування до початку обов’язкового застосування нових вимог.

Нагадаємо, НБУ видав нову ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "Фінансова компанія "Січ". Компанія отримала право торгувати валютними цінностями в готівковій формі.