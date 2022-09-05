Доллар по 40 или еще дороже? Каким будет валютный курс в сентябре

Планы Кабмина заложить в госбюджет-2023 курс на уровне 50 грн/долл. наводят на мысли о грядущей девальвации. Но эксперты уверены, что пока гривне особо ничего не грозит. Поэтому в сентябре доллар вряд ли уйдет за пределы 40 грн. Хотя есть опасения, что гривна может резко подешеветь на фоне закупок газа для отопительного сезона.

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Конец августа и первые дни сентября выдались для безналичного валютного рынка сравнительно спокойными. Официальный курс гривны по отношению к американской валюте пока что остается неизменным – 36,57 грн/долл. Курс евро тоже держался около этих значений, разница с долларом – всего пару копеек. Это связано с тем, что на глобальном рынке евро снова укрепился до уровня паритета с американской валютой.

"Ожидается, что ЕЦБ может уже 8 сентября повысить ставку на 0,75%, что и стало основным фактором незначительного укрепления евро к паритету с долларом", – объясняет Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

В то же время, давление на курс гривны сохраняется. Прежде всего, из-за нестабильных настроений экспортеров и импортеров. Например, во второй половине июля продажи безналичной валюты доходили до 500-998 млн долл. в день (в эквиваленте). Это было связано, в том числе, с тем, что НБУ 21 июля резко девальвировал гривну на 25%. И бизнес ринулся продавать валютные запасы. Но в августе объемы сократились, и в конце августа экспортеры продавали в среднем 150-200 млн долл. в день. Спрос на покупку валюты со стороны импортеров тоже снизился и не доходит даже до 200 млн долл. в день.

Тем не менее, эксперты говорят, что межбанковский рынок остается, по сути, в балансе. Снижение активности и продавцов, и покупателей привело к тому, что объемы купли-продажи валюты практически сравнялись. Статистика НБУ тому подтверждение: за август на межбанке было продано 4,7 млрд долл., а выкуплено – 4,2 млрд долл.

Падение резервов замедлилось

И все же, Нацбанк пока не может отказаться от интервенций. Он по-прежнему вынужден продавать валюту из своих резервов, чтобы поддерживать гривну. За неделю с 29 августа по 2 сентября объем интервенций составил почти 240 млн долл. В то же время, Нацбанк выкупил на рынке всего лишь 8,1 млн долл. Таким образом, отрицательное сальдо интервенций достигло -231,4 млн долл.

Хотя справедливости ради следует заметить, что за неделю с 22 по 26 августа НБУ потратил на сдерживание курса почти вдвое больше – 437 млн долл.

Что касается итогов интервенций за весь август, то последний месяц лета оказался в "красной зоне". НБУ продал на межбанковском рынке порядка 1,6 млрд долл., а выкупил 312 млн долл. Отрицательное сальдо интервенций составило 1,33 млрд долл. С начала года НБУ приобрел на межбанке 3,09 млрд долл., а продал 16,9 млрд долл. ("минус" – 13,8 млрд долл.).

Впрочем, за состояние золотовалютных резервов переживать пока что особо не стоит, поскольку 25 августа Украина получила грант в размере 3 млрд долл. от США. Эти средства выделены в рамках программы "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", общий объем которой составит 4,5 млрд долл.

"Учитывая поступление гранта от США, золотовалютные резервы Украины увеличились с 22,4 млрд долл. до 25,5 млрд долл.", – говорит Григорий Кукуруза. При этом с начала 2022 года международные резервы сократились на 18%.

С прицелом на укрепление

Ситуация на наличном рынке без особых изменений. К концу августа курс гривны даже незначительно укрепился. По данным НБУ, курс покупки на 31 августа составлял 40,3 грн/долл., продажи – 40,59 грн/долл. Это на 10 коп. "крепче", чем в начале недели. Евро, ожидаемо, следует за долларом: курс покупки европейской валюты к началу сентября был в пределах 40,35 грн/евро, а продажи – 40,65-40,70 грн/евро.

Разумеется, это усредненные значения. По факту, разброс курса более широкий. Некоторые банки и обменные пункты и доллар, и евро выкупают за 39 грн, а продают за 39,7 грн. Но встречаются финучрежедния, где курс продажи доллара и евро превышает отметку в 41 грн., а курс евро достигает 41,5 грн. Правда, таких единицы.

Как ни странно, но именно в обменных пунктах, а не в банках, условия купли-продажи валюты сейчас наиболее привлекательные. Хотя, как мы помним, публично оглашать курс обменкам пока запрещено, что создает населению определенные неудобства.

Сентябрь пройдет без потрясений

Аналитики не ждут на валютном рынке в сентябре турбулентности. Причем, гривна с приходом осени окажется в сравнительно благоприятных условиях. Это связано с тем, что аграрии начинают экспорт нового урожая, и продолжают продавать запасы предыдущего. К счастью, морской "зерновой коридор" функционирует более-менее стабильно. Вдобавок сельхозпроизводители налаживают логистику по суше, по железной дороге – в частности.

Как объяснил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, цель – выйти на ежемесячный экспорт 5-6 млн тонн зерновых и масличных.

"В текущем маркетинговом году мы имеем возможность экспортировать около 65-70 млн тонн с учетом остатков прошлогоднего урожая", – озвучил довольно оптимистический прогноз Высоцкий.

Хорошей новостью для гривны стала неожиданно позитивная динамика платежного баланса Украины. Текущий счет платежного баланса в 1 полугодии 2022 года был сведен с профицитом 3,7 млрд долл.

"Существенную поддержку платежному балансу оказало почти трехкратное сокращение выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов и сохранение устойчивых поступлений по оплате труда от украинцев, которые находятся за границей", – объясняет глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Благотворно отразится на валютном рынке отказ правительства от идеи вводить 10%-й импортный сбор. Возможно, укрепления гривны и не случится, но и лишнего фактора девальвации тоже не будет.

Кроме того, эксперты сомневаются, что НБУ в ближайшие месяц-два решится на очередное ослабление гривны.

В сентябре мы увидим, каким будет реальный баланс на безналичном рынке, и нужно ли будет Нацбанку влиять на него. Ну а поскольку наличный рынок максимально прижат к межбанку, вряд ли стоит ожидать уход наличного курса выше 40 грн/долл. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Это же касается и того курса, который банки устанавливают по карточным операциям. Он регулируется, фактически, вручную. Поэтому, пока официальный курс стоит на месте, по картам мы будем видеть все те же 36,5-37,5 грн/долл.

Риски для гривны сохраняются

Угрозы для дестабилизации курса национальной валюты все-таки существенные. Косвенно об этом свидетельствует макропрогноз правительства на 2023 год.

«Ожидается, что национальная валюта девальвирует до 50 грн/долл. Этот сценарий можно считать реалистичным, поскольку НБУ не прекращает эмиссию гривны», – рассказал в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Вдобавок к этому, как было сказано выше, НБУ по-прежнему вынужден тратить свои резервы на поддержку курса украинской национальной валюты. В нынешних непростых экономических условиях это может продолжаться длительное время. Но резервы, увы, не безграничны. И вероятность того, что Нацбанк решится на очередную девальвацию официального курса, сохраняется.

Не следует забывать о том, что на «носу» новый отопительный сезон. НАК «Нафтогаз Украины» до сих пор так и не смог заполнить хранилища газом в полном объеме. По словам главы компании Юрия Витренко, на дозакупку топлива Украине нужно потратить еще 10 млрд долл.

«Поэтому, в середине сентября ситуация (с курсом – ред.) может резко измениться, поскольку необходимость закупки природного газа для прохождения отопительного сезона будет возрастать», – считает Андрей Гойлов.