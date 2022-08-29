Наличная гривня укрепляется, а НБУ снова сокращает резервы. Каким будет курс валют в последние дни августа и первые дни сентября

Прошедшая неделя отметилась существенным сокращением международных резервов НБУ. И, как говорит в комментарии финансовый аналитик и основатель Telegram-канала Finstop Андрей Олейник, в условиях войны у регулятора для торможения этого процесса остается лишь один инструмент – поддержка международных партнеров.

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На прошлой неделе спрос на валюту на межбанке был высоким. Национальный банк снова приобрел символические $7,3 млн, а продал более $437 млн, зайдя в "минус" на $430 млн. С одной стороны, это свидетельствует о том, что эффект от смены регулятором месяц назад официального курса 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$ уже давно исчез.

"На этот раз смена "якоря" вряд ли будет иметь эффект. Если регулятор часто будет девальвировать на межбанке гривну, это наоборот может заставить экспортеров держать валютную выручку при себе, потому что они будут ожидать, что вскоре НБУ снова сделает курс более выгодным, поэтому продажу наличного доллара или евро выгоднее было бы оттянуть", – говорит Олийнык.

И действительно, на первом времени смена "якоря" заставила экспортеров распродать остатки инвалюты по более выгодному курсу, но пока такого положительного эффекта ожидать не приходится. С другой стороны, низкое предложение инвалюты на МБВР свидетельствует о том, что разговоры о валютной выручке аграриев от продаж своей продукции после разблокирования портов оказались явным преувеличением.

Как добавляет в комментарии нам руководитель аналитического отдела ForexClub и Libertex Андрей Шевчишин, на прошлой неделе Нацбанк пошел на такое сокращение резервов, учитывая ожидаемую международную помощь.

"Расходы регулятора опирались на ожидания получить от международных партнеров $3 млрд. Даже если Украина не получила их еще физически, Нацбанк на них рассчитывал, зайдя в минус на $430 млн. Ситуация остается очень проблематичной", – констатирует Шевчишин.

Для сравнения, неделю назад НБУ купил $198 млн, а продал более $122 млн (положительное сальдо –$75 млн). Тогда предложение инвалюты превалировало над спросом. Впрочем, это стало возможным именно благодаря продаже финансовой помощи западных партнеров, а не благодаря существенному оживлению экспорта.

С учетом последних торгов становится понятно, что с начала войны регулятор через межбанк пополнил свои международные резервы на $2,22 млрд, а сократил – на $13,843 млрд (чистый "минус" – $11,623 млрд). С начала года НБУ приобрел на межбанке $3,081 млрд, а продал $16,613 млрд ("минус" – $13,532 млрд).

Курс валют в банках и на черном рынке

Прошедшая неделя не отличилась для инвалюты большими скачками, но показала ее несущественное удешевление. Так, в понедельник, 22 августа, средний по Украине курс доллара в банках составлял 40-40,89 грн/$, а в конце недели – 40-40,85 грн/$.

На черном рынке в понедельник курс составил 40,8–40,98 грн/$. Во вторник доллар достиг пика в 40,83-41 грн/$, но к концу недели инвалюта уже торговалась на уровне 40,65-40,78 грн/$.

По данным наших экспертов, на этой неделе доллар с таким же широким спредом как в банках, так и на черном рынке вряд ли перешагнет отметку 41,2 грн/$ .

С евро ситуация была схожей. В начале недели в банках валюта торговалась в среднем на уровне 40,27,-41,1 грн/€, а в воскресенье – по 40-40,85 грн/€. На черном рынке неделя началась с отметок 40,75-41 грн/€, а завершилась на уровне 40,45-40,65 грн/€.

Вероятнее всего, эта неделя начнется с последующего удешевления евро, который так же в банках и на черном рынке вряд ли переступит отметку в 41,3 грн/€. Но не стоит исключать и психологические факторы, которые тоже подрывают спрос на инвалюту среди населения.

Подобный рынок как раз наблюдал на прошлой неделе, когда в канун Дня независимости стало известно о планах российских захватчиков нарастить количество обстрелов. Это спровоцировало среди граждан панику и спрос на иностранную валюту.

Хотя, конечно же, ближайшим событием, которое могло бы ощутимо повлиять на валютный рынок, это решение регулятора по учетной ставке на следующей неделе. В случае ее повышения гривна сможет умеренно укрепиться.