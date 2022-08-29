Готівкова гривня зміцнюється, а НБУ знов скорочує резерви. Яким буде курс валют в останні дні серпня та перші дні вересня

Минулий тиждень відзначився суттєвим скороченням міжнародних резервів НБУ. І, як каже у коментарі нам фінансовий аналітик і засновник Telegram-каналу Finstop Андрій Олійник, в умовах війни у регулятора для гальмування цього процесу лишається по суту лише один інструмент – підтримка міжнародних партнерів. Інші важелі – небезпечні і непопулярні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Минулого тижня попит на валюту на міжбанку був високим. Національний банк знову придбав символічні $7,3 млн, а продав аж понад $437 млн, зайшовши у "мінус" на $430 млн. З одного боку, це свідчить про те, що ефект від зміни регулятором місяць тому офіційного курсу 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$ вже давно зник.

"Цього разу зміна "якоря" навряд матиме ефект. Якщо регулятор часто буде девальвувати на міжбанку гривню, це навпаки може примусити експортерів тримати валютну виручку при собі, бо вони будуть очікувати, що незабаром НБУ знову зробить курс більш вигідним, тому продаж наявного долара чи євро вигідніше було б відтягнути", – каже Олійник.

І справді, на першій порі зміна "якоря" примусила експортерів розпродати залишки інвалюти за більш вигідним курсом, але наразі на такий позитивний ефект очікувати не доводиться. З іншого боку, низька пропозиція інвалюти на МБВР свідчить про те, що розмови про валютну виручку аграріїв від продажу своєї продукції опісля розблокування портів виявились явним перебільшенням.

Як додає у коментарі нам керівник аналітичного відділу ForexClub та Libertex Андрій Шевчишин, минулого тижня Нацбанк пішов на таке скорочення резервів ще й з огляду на очікувану міжнародну допомогу.

"Видатки регулятора опиралися на очікування отримати від міжнародних партнерів $3 млрд. Навіть якщо Україна не отримала їх ще фізично, Нацбанк на них розраховував, зайшовши у "мінус" на $430 млн. Ситуація лишається дуже проблематичною", – констатує Шевчишин.

Для порівняння, за тиждень до того НБУ купив $198 млн, а продав більше $122 млн (позитивне сальдо –$75 млн). Тоді пропозиція інвалюти переважала попит. Втім, це стало можливим, саме завдяки продажу фінансової допомоги західних партнерів, а не завдяки суттєвому пожвавленню експорту.

З урахуванням останніх торгів стає зрозуміло, що з початку війни регулятор через міжбанк поповнив свої міжнародні резерви на $2,22 млрд, а скоротив – аж на $13,843млрд (чистий "мінус" – $11,623 млрд). З початку року НБУ придбав на міжбанку $3,081 млрд, а продав $16,613 млрд ("мінус" – $13,532 млрд).

Курс валют у банках і на чорному ринку

Минулий тиждень не відзначився для інвалюти великими стрибками, але показав її несуттєве здешевшання. Так, у понеділок, 22 серпня, середній по Україні курс долара у банках складав 40-40,89 грн/$, а наприкінці тижня – 40-40,85 грн/$.

На чорному ринку у понеділок курс становив 40,8-40,98 грн/$. У вівторок долар досяг піку у 40,83-41 грн/$, але під кінець тижня інвалюта вже торгувалась на рівні 40,65-40,78 грн/$.

За даними наших експертів, цього тижня долар з таким же широким спредом як у банках, так і на чорному ринку навряд переступить позначку 41,2 грн/$.

З євро ситуація була подібною. На початку тижня у банках валюта торгувалась в середньому на рівні 40,27,-41,1 грн/€, а в неділю – по 40-40,85 грн/€. На чорному ринку тиждень розпочався з позначок 40,75-41 грн/€, а завершився на рівні 40,45-40,65 грн/€.

Найвірогідніше, що цей тиждень розпочнеться з подальшого здешевшання євро, який так само у банках і на чорному ринку навряд переступить позначку у 41,3 грн/€. Але не варто виключати і психологічних факторів, які теж підривають попит на інвалюту серед населення.

Подібне ринок якраз спостерігав минулого тижня, коли напередодні Дня незалежності стало відомо про плани російських загарбників наростити кількість обстрілів. Це спровокувало серед громадян паніку і попит на іноземну валюту.

Хоча, звичайно ж, найближчою подією, яка могла б відчутно вплинути на валютний ринок, це рішення регулятора стосовно облікової ставки наступного тижня. У випадку її підвищення гривня зможе помірно зміцнитися.