Украина нарастила экспорт на четверть: что продаем

В августе 2022 года объемы украинского экспорта выросли на 25% и составили 7,29 млн. тонн. В денежном эквиваленте экспортеры получили 3,36 млрд долларов, что на 411 млн долларов больше, чем в июле.

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Об этом сообщила пресс-служба Миннекомики.

В ведомстве отмечают, что рост экспорта связан с частичной разблокировкой портов Одесской области, что позволило значительно нарастить объемы вывоза украинских товаров.

В результате перевозки морским транспортом увеличились на 85% и составили почти 2,9 млн. тонн. Железной дорогой Украина вывезла за границу более 3 млн тонн товаров, автомобильным транспортом – 1,36 млн тонн.

В то же время наибольшую выручку экспортеры получают от товаров, экспортируемых автодорогами – 1,48 млрд долларов, морские грузы стоили 995 млн долларов, а железнодорожные – 788 млн долларов.

Лидерами по стоимости экспорта в августе стали:

подсолнечное масло (443 млн долларов). Объемы его экспорта выросли на 30% до 366 тыс. тонн. Украина начала вывозить меньшее количество сырья – семян подсолнечника и больше продукции переработки;

кукуруза (347 млн долларов). Экспорт ее увеличился на 31% до 1,5 млн. тонн. Именно этот экспортный сегмент больше всего выиграл от деблокады портов, из которых вышли загруженные еще в феврале суда;

рапс (305 млн долларов). Украина уже экспортировала 665 000 тонн этой культуры нового урожая;

пшеница (213 млн долларов). В августе Украина вывезла в 2,3 раза больше зерна, чем в июле, объемом 880 тыс. тонн;

руда (172 млн долларов). Из-за оккупации и разрушения юго-восточных регионов объемы экспорта металлургической продукции падают. В частности, в августе экспортировано 1,4 млн. тонн руды;

кабельная продукция (89 млн. долларов). Несмотря на сокращение объемов экспорта на 9,8%, эта категория товаров остается одной из ключевых;

электроэнергия (73 млн долларов). Выручка от электроэнергии выросла в 2 раза по сравнению с июлем. Это результат успешной интеграции украинской энергетики в ENTSO-E – энергетическую систему Европейского союза;

семена подсолнечника (71 млн долларов). Равномерно этот сектор экспорта будет сокращаться за счет роста переработки;

мясо птицы (67 млн долларов). Экспорт продукции демонстрировал снижение по сравнению с июлем;

соя (62 млн долларов). В августе рост ее экспорта составил +30% до 148 тысяч тонн.

Важно, что стабильную восходящую динамику демонстрирует кондитерская перерабатывающая продукция: хлебобулочная +19,4%, сахарная +9,1%, шоколад +25%.

"Украина делает ставку на экспортную модель роста экономики. До полномасштабной войны наш экспорт составлял 35% ВВП (из них сырье – 75%). Цель правительства и Министерства экономики – поднять его до 50%. 75% экспорта должны составлять готовые товары и услуги. Для этого мы, в частности, запустили программу грантов на создание перерабатывающих предприятий. Также государство будет частично компенсировать ставку по экспортным кредитам, которые берутся на срок 2-12 лет и составляют не более 85% суммы внешнеэкономического контракта. Так поможем экспортерам выйти на внешние рынки и быть там конкурентными. В результате будет постоянный рост объемов валютной выручки, что служит гарантией макроэкономической стабильности в стране", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отметим, с 1 августа по 1 сентября в рамках "зернового соглашения" порты Одесса, Черноморск и Южный в целом отгрузили на внешние рынки 1,72 млн тонн агропродукции. С этого периода из портов вышло 68 судов в 18 стран мира.