Долар по 40 чи ще дорожче? Яким буде валютний курс у вересні

Плани Кабміну закласти у держбюджет-2023 курс на рівні 50 грн/дол. наводять на думки про майбутню девальвацію. Але експерти впевнені, що поки що гривні особливо нічого не загрожує. Тож у вересні долар навряд чи вийде за межі 40 грн. Хоча є побоювання, що гривня може різко подешевшати на тлі закупівлі газу для опалювального сезону.

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Кінець серпня та перші дні вересня видалися для безготівкового валютного ринку порівняно спокійними. Офіційний курс гривні до американської валюти поки що залишається незмінним – 36,57 грн/дол. Курс євро теж тримався біля цих значень, різниця з доларом – лише кілька копійок. Це пов'язано з тим, що на глобальному ринку євро знову зміцнився до рівня паритету з американської валютою.

"Очікується, що ЄЦБ може вже 8 вересня підвищити ставку на 0,75%, що й стало основним фактором незначного зміцнення євро до паритету з доларом", – пояснює Григорій Кукуруза, економіст Ukraine. Economic Outlook .

Водночас тиск на курс гривні зберігається. Насамперед через нестабільні настрої експортерів та імпортерів. Наприклад, у другій половині липня продажі безготівкової валюти доходили до 500-998 млн дол. на день (в еквіваленті). Це було пов'язано з тим, що НБУ 21 липня різко девальвував гривню на 25%. І бізнес кинувся продавати валютні запаси. Але у серпні обсяги скоротилися, і наприкінці серпня експортери продавали в середньому 150-200 млн дол. на день. Попит на купівлю валюти з боку імпортерів теж знизився і не сягає навіть 200 млн дол. на день.

Проте експерти кажуть, що міжбанківський ринок залишається по суті в балансі. Зниження активності як продавців, так і покупців призвело до того, що обсяги купівлі-продажу валюти практично зрівнялися. Статистика НБУ тому підтвердження: за серпень на міжбанку було продано 4,7 млрд дол., а викуплено – 4,2 млрд дол.

Падіння резервів сповільнилося

І все ж Нацбанк поки не може відмовитися від інтервенцій. Він змушений продавати валюту зі своїх резервів, щоб підтримувати гривню. За тиждень з 29 серпня по 2 вересня обсяг інтервенцій становив майже 240 млн дол. У той же час, Нацбанк викупив на ринку лише 8,1 млн дол. Таким чином, негативне сальдо інтервенцій досягло -231,4 млн дол.

Хоча задля справедливості слід зауважити, що за тиждень з 22 по 26 серпня НБУ витратив на стримування курсу майже вдвічі більше – 437 млн дол.

Щодо підсумків інтервенцій за весь серпень, то останній місяць літа опинився у "червоній зоні". НБУ продав на міжбанківському ринку близько 1,6 млрд дол., а викупив 312 млн дол. Негативне сальдо інтервенцій становило 1,33 млрд дол. З початку року НБУ придбав на міжбанку 3,09 млрд дол., а продав 16,9 млрд дол. ("мінус" - 13,8 млрд дол.).

Втім, за стан золотовалютних резервів переживати поки що особливо не варто, оскільки 25 серпня Україна отримала грант у розмірі 3 млрд дол. від США. Ці кошти виділено в рамках програми "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні", загальний обсяг якої складе 4,5 млрд дол.

"З огляду на надходження гранту від США, золотовалютні резерви України збільшилися з 22,4 млрд дол. до 25,5 млрд дол.", – каже Григорій Кукуруза. При цьому від початку 2022 року міжнародні резерви скоротилися на 18%.

З прицілом на зміцнення

Ситуація на готівковому ринку без особливих змін. Наприкінці серпня курс гривні навіть трохи зміцнився. За даними НБУ, курс купівлі на 31 серпня становив 40,3 грн/дол., продажу – 40,59 грн/дол. Це на 10 коп. "міцніше", ніж на початку тижня. Євро, очікувано, йде за доларом: курс купівлі європейської валюти на початок вересня був у межах 40,35 грн/євро, а продажу – 40,65-40,70 грн/євро.

Зрозуміло, це усереднені значення. Насправді коридор курсу ширший. Деякі банки та обмінні пункти і долар, і євро викуповують за 39 грн., а продають за 39,7 грн. Але зустрічаються фінустанови, де курс продажу долара та євро перевищує позначку 41 грн., а курс євро сягає 41,5 грн. Щоправда, таких одиниці.

Як не дивно, але саме в обмінних пунктах, а не в банках, умови купівлі-продажу валюти зараз є найбільш привабливими. Хоча, як ми пам'ятаємо, публічно оголошувати курс обмінкам поки що заборонено, й це створює населенню певні незручності.

Вересень пройде без потрясінь

Аналітики не чекають на валютному ринку у вересні турбулентності. Причому гривня з приходом осені опиниться в порівняно сприятливих умовах. Це пов'язано з тим, що аграрії розпочинають експорт нового врожаю і продовжують продавати запаси попереднього. На щастя, морський "зерновий коридор" функціонує більш-менш стабільно. До того ж сільгоспвиробники налагоджують логістику суходолом, залізницею – зокрема.

Як пояснив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, мета – вийти на щомісячний експорт 5-6 млн тонн зернових та олійних.

"У поточному маркетинговому році ми маємо можливість експортувати близько 65-70 млн тонн з урахуванням залишків торішнього врожаю", – озвучив досить оптимістичний прогноз Висоцький.

Хорошою новиною для гривні стала несподівано позитивна динаміка платіжного балансу України. Поточний рахунок платіжного балансу в 1 півріччі 2022 року був зведений з профіцитом 3,7 млрд дол.

"Суттєву підтримку платіжному балансу надало майже триразове скорочення виплат доходів від інвестицій на користь нерезидентів та збереження стійких надходжень з оплати праці українців за кордоном", – пояснює голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Відмова уряду від ідеї вводити 10% імпортний збір – це також позитив для валютного ринку. Можливо, зміцнення гривні і не відбудеться, але й зайвого фактора девальвації не буде.

Крім того, експерти сумніваються, що НБУ у найближчі місяць-два зважиться на чергове ослаблення гривні.

У вересні ми побачимо, яким буде реальний баланс на безготівковому ринку, і чи потрібно Нацбанку впливати на нього. Ну а оскільки готівковий ринок максимально притиснутий до міжбанку, навряд чи варто очікувати відхід готівкового курсу вище позначки 40 грн/дол. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Це саме стосується й того курсу, який банки встановлюють за картковими операціями. Він регулюється фактично вручну. Тому поки офіційний курс стоїть на місці, по картках ми бачитимемо ті самі 36,5-37,5 грн/дол.

Ризики для гривні зберігаються

Загрози для дестабілізації курсу національної валюти все ж таки суттєві. Опосередковано про це свідчить макропрогноз уряду на 2023 рік. "Очікується, що національна валюта девальвує до 50 грн/дол. Цей сценарій можна вважати реалістичним, оскільки НБУ не припиняє емісію гривні", – розповів у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

На додачу до цього, як було сказано вище, НБУ змушений витрачати свої резерви на підтримку курсу української національної валюти. У нинішніх непростих економічних умовах це може тривати довго. Але резерви, на жаль, не безмежні. І ймовірність того, що Нацбанк наважиться на чергову девальвацію офіційного курсу, зберігається.

Не слід забувати про те, що на носі новий опалювальний сезон. Проте НАК "Нафтогаз України" так і не зміг заповнити сховища газом у повному обсязі. За словами глави компанії Юрія Вітренко, на дозакупівлю палива Україні потрібно витратити ще 10 млрд дол. "Тому, у середині вересня ситуація (з курсом – ред.) може різко змінитись, оскільки необхідність закупівлі природного газу для проходження опалювального сезону зростатиме", – вважає Андрій Гойлов.