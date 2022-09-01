Курс долара може сягнути 50 грн: ЗМІ опублікували деталі урядового макропрогнозу на 2023 рік

За попередніми даними, Кабінет міністрів прогнозує, що в 2023 році долар в Україні може подорожчати до 50 грн за одну банкноту. Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на макроекономічний прогноз Міністерства економіки, отриманий з власних джерел.

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Згідно з документом, Мінфін вважає, що на початку наступного року курс долара буде складати 42 грн, а наприкінці року підскочить до 50 грн. ВВП України у 2023 році, за прогнозом Мінфіну, має зрости на 4,6%, а за підсумками 2022 року — скоротиться на 33,2%.

Щодо зростання цін, то уряд прогнозує прискорення інфляції до 30,6% за підсумками 2023 року. В той же час у макропрогнозі середня зарплата закладена на рівні 18 508 грн, а рівень безробіття має скласти 28,2%.

Макропроноз Мінфіну більше потрібен уряду для формування бюджету на наступний рік, а вказані в документі прогнози швидше відображають найгірший варіант розвитку подій і нечасто збуваються в повній мірі. Його відомство має подати до 15 вересня включно, наразі документ ще не публікували.

Офіційно уряд вважає, що поточні прогнози валового внутрішнього продукту в 2023 році коливаються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного скорочення на 30-35% цього року.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, наступного року показник складе близько 20%, до однознакового рівня інфляція сповільниться лише в 2024 році. При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, йогозростання прогнозується на 5,9% у 2023 роціта на 4,9% у 2024 році.

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