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Курс доллара может достичь 50 грн: СМИ опубликовали детали правительственного макропрогноза на 2023 год
По предварительным данным Кабинет министров прогнозирует, что в 2023 году доллар в Украине может подорожать до 50 грн за одну банкноту. Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на макроэкономический прогноз Министерства экономики, полученный из собственных источников.
Согласно документу, Минфин считает, что в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 грн, а в конце года подскочит до 50 грн. ВВП Украины в 2023 году, по прогнозу Минфина, должно вырасти на 4,6%, а по итогам 2022 года сократится на 33,2%.
Что касается роста цен, правительство прогнозирует ускорение инфляции до 30,6% по итогам 2023 года. В то же время в макропрогнозе средняя зарплата заложена на уровне 18508 грн, а уровень безработицы должен составить 28,2%.
Макропроноз Минфина больше нужен правительству для формирования бюджета на следующий год, а указанные в документе прогнозы скорее отражают самый плохой вариант развития событий и нечасто сбываются в полной мере. Его ведомство должно подать до 15 сентября включительно, документ еще не публиковали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Официально правительство считает, что текущие прогнозы валового внутреннего продукта в 2023 году колеблются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после предполагаемого сокращения на 30-35% в этом году.
Напомним, согласно прогнозу НБУ, по итогам 2022 года инфляция превысит 30%, в следующем году показатель составит около 20%, до однознакового уровня инфляция замедлится только в 2024 году. При этом в 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%, его рост прогнозируется на 5,9% в 2023 году и на 4,9% в 2024 году.
Источник фото: ua.depositphotos.com