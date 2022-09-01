Курс доллара может достичь 50 грн: СМИ опубликовали детали правительственного макропрогноза на 2023 год

По предварительным данным Кабинет министров прогнозирует, что в 2023 году доллар в Украине может подорожать до 50 грн за одну банкноту. Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на макроэкономический прогноз Министерства экономики, полученный из собственных источников.

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Согласно документу, Минфин считает, что в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 грн, а в конце года подскочит до 50 грн. ВВП Украины в 2023 году, по прогнозу Минфина, должно вырасти на 4,6%, а по итогам 2022 года сократится на 33,2%.

Что касается роста цен, правительство прогнозирует ускорение инфляции до 30,6% по итогам 2023 года. В то же время в макропрогнозе средняя зарплата заложена на уровне 18508 грн, а уровень безработицы должен составить 28,2%.

Макропроноз Минфина больше нужен правительству для формирования бюджета на следующий год, а указанные в документе прогнозы скорее отражают самый плохой вариант развития событий и нечасто сбываются в полной мере. Его ведомство должно подать до 15 сентября включительно, документ еще не публиковали.

Официально правительство считает, что текущие прогнозы валового внутреннего продукта в 2023 году колеблются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после предполагаемого сокращения на 30-35% в этом году.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, по итогам 2022 года инфляция превысит 30%, в следующем году показатель составит около 20%, до однознакового уровня инфляция замедлится только в 2024 году. При этом в 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%, его рост прогнозируется на 5,9% в 2023 году и на 4,9% в 2024 году.

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