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НБУ прогнозирует усиление инфляции к 2027 году: какие товары дорожают быстрее всего

инфляция, цены, рост
Горючее, лекарства и аренда жилья: разогнало инфляцию в Украине до 11% / Freepik

В октябре 2026 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 11% в годовом исчислении. За месяц цены выросли на 1,8%. Наибольшее ценовое давление повлекло за собой подорожание горючего, а также разрушение производственной и логистической инфраструктуры. В Национальном банке ожидают, что инфляция будет усиливаться к началу 2027 года, после чего будет постепенно замедляться.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины. В НБУ отметили, что показатели общей и базовой инфляции были близки к прогнозу, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2026 года.

Горючее подорожало больше всего

Годовая инфляция горючего в октябре выросла до 53,9%. Больше всего за месяц подорожали дизельное топливо и автомобильный газ.

На стоимость дизеля повлияли рост мировых цен, усложнение импорта и повышенный спрос со стороны владельцев генераторов.

Автогаз дорожал из-за сокращения предложения после повреждения газонаполнительных станций, логистических ограничений импорта и роста европейских цен на пропан и бутан. На рынок также повлияли нарушения поставок и сезонное увеличение спроса.

Как изменились цены на продукты

Годовой рост цен на сырые продукты питания незначительно ускорился – до 6,8%.

Быстрее дорожали овощи борщового набора из-за меньших урожаев и увеличения расходов на хранение. Цены на сахар росли на фоне ожидаемого сокращения его производства из-за уменьшения площадей под сахарной свеклой до самого низкого уровня за 35 лет.

Также ускорилось удорожание бананов из-за увеличения расходов на импортную логистику в условиях блокировки морских портов.

В то же время, медленнее дешевела курятина. На производственные затраты повлияли перебои с электроснабжением, переход птицефабрик на дизельные генераторы и нехватку работников. Часть хозяйств из-за этого сократила производство.

После резкого роста в сентябре снизились цены на яйца. В годовом измерении также подешевели огурцы - в частности, из-за высокой базы сравнения.

Базовая инфляция выросла

Базовая инфляция, не учитывающая отдельные товары с нестабильными ценами и административно регулируемые тарифы, в октябре ускорилась до 9,7% в годовом исчислении.

Рост цен на обработанные продукты питания ускорился до 11,1%. В частности, быстрее дорожали кисломолочные продукты из-за увеличения логистических и топливных расходов, а также замедления падения цен на молочное сырье.

Существенно выросли цены на сыры. Среди причин НБУ называет подорожание сырья из-за высокого внешнего спроса на сухое обезжиренное молоко и сокращения импорта готовой продукции в результате ударов по логистической инфраструктуре.

Дорожали также кондитерские изделия из-за роста стоимости сахара и молочного сырья. На цены продуктов, нуждающихся в холодном хранении, повлияли перебои с электроснабжением и использование дизельных генераторов.

В то же время, замедлился рост цен на подсолнечное масло. Это произошло благодаря удешевлению подсолнечника после нового урожая и проблем с экспортом растительного масла.

Удорожали лекарства, электроника и услуги

Годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился до 5,1%. Больше всего на этот показатель повлияло подорожание лекарства. Дистрибьюторы столкнулись с увеличением затрат на логистику, аренду меньших складских помещений и энергообеспечение после уничтожения складов.

Скорее, чем в сентябре, также росли цены на электронику, бытовую технику, средства гигиены, бытовую химию и бумажные изделия. На электронику повлиял мировой дефицит чипов памяти, а потери товарных запасов из-за разрушений ускорили перенесение более высоких мировых цен на украинский рынок.

Темпы роста цен на услуги ускорились до 14,6% в годовом исчислении. Весомым фактором стало повышение тарифов на мобильную связь. Также быстрее дорожали медицинские и диагностические услуги, а из-за усиления внутренней миграции продолжала расти стоимость аренды жилья.

Тарифы и алкоголь также повлияли на инфляцию

Годовой рост административно регулируемых цен в октябре ускорился до 14,2%. Прежде всего, это связано с повышением тарифов на водоснабжение и подорожанием алкогольных напитков.

В то же время темпы роста цен на табачные изделия замедлились.

Когда инфляция начнет замедляться

В НБУ прогнозируют, что ценовое давление будет усиливаться к началу 2027 года. Удорожание горючего и последствия разрушения производственной и логистической инфраструктуры и дальше будут увеличивать расходы бизнеса и влиять на цены.

Дополнительным фактором станет ожидаемое расширение бюджетных стимулов на конец года.

В последствии инфляция должна постепенно замедляться. В Нацбанке связывают это с истощением эффектов топливного шока и ослаблением давления со стороны заработных плат на фоне слабой экономической активности.

Важную роль в сдерживании цен, по оценке регулятора, будут также играть меры монетарной политики.

Напомним, НБУ ожидает, что по итогам 2026 года инфляция ускорится до 12,5%, а реальный ВВП сократится на 0,4%. В то же время, в 2027 году ценовое давление начнет ослабевать, а экономика вернется к росту. Согласно октябрьскому Инфляционному отчету НБУ, в конце 2028 года инфляция должна замедлиться до целевого уровня 5%, а экономический рост ускориться до 2,2%.

Автор:
Ольга Опенько

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