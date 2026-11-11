Украина среди лидеров инфляции: почему экономика теряет темп

Украина оказалась рядом с Турцией и Молдовой среди европейских стран с самой высокой инфляцией. Однако за позициями в одном рейтинге скрываются разные экономические истории, ведь высокие темпы роста цен могут сопровождаться как экономическим ростом, так и спадом. Для Украины этот вопрос приобретает особое значение: всё больше средств уходит на повседневные нужды и поддержание экономической деятельности, оставляя меньше возможностей для развития. Dilo выяснило, что стоит за нынешним ускорением инфляции, как оно отражается на бизнесе, государственных инвестициях, доходах украинцев и почему рост цен может стать дополнительным сдерживающим фактором для восстановления экономики.

Цены растут быстрее, а экономика теряет темп

За последние два месяца рост цен в Украине заметно ускорился. Если в августе годовая инфляция составляла 8,1%, то уже в октябре она достигла 11%. Это означает, что за тот же набор потребительских товаров и услуг украинцам в октябре пришлось заплатить в среднем на 11% больше, чем годом ранее.

На фоне ускорения роста цен ухудшилась и динамика украинской экономики. Во втором квартале реальный ВВП ещё демонстрировал небольшой рост на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, однако уже в третьем квартале, по оперативной оценке Госстата, сократился на 0,7%. Таким образом, за несколько месяцев украинская экономика перешла от слабого роста к спаду, тогда как подорожание товаров и услуг продолжило ускоряться.

В совокупности эти показатели складываются в тревожную картину: жизнь дорожает, а экономика теряет темпы роста. Одной из причин такого сочетания являются последствия войны, из-за которых предприятия вынуждены тратить больше на электроэнергию, перевозки и поддержание работы, одновременно теряя возможности производить и продавать больше. Часть этих расходов постепенно закладывается в цены товаров и услуг, а их рост ощущают покупатели и государство.

Как инфляция влияет на восстановление экономики

За общим показателем инфляции скрываются существенные различия в стоимости повседневных покупок. Согласно октябрьским данным Госстата, за месяц овощи подорожали на 10,2%, а топливо и смазочные материалы — на 5,3%. Если доходы украинцев растут медленнее цен на необходимые товары, всё большая часть семейного бюджета уходит на повседневные нужды. Соответственно, на другие покупки и услуги остаётся меньше средств, что может постепенно ослаблять внутренний спрос.

Для бизнеса это создаёт двойное давление. Подорожание перевозок и других ресурсов увеличивает расходы предприятий, тогда как ограниченная покупательная способность населения затрудняет рост продаж. В результате даже повышение цен может сопровождаться сокращением прибыли, а компании вынуждены осторожнее планировать расширение деятельности и новые инвестиции.

Подорожание затрагивает и восстановление страны, где изменение стоимости работ измеряется отдельно от потребительской инфляции. В сентябре цены в строительстве превышали прошлогодний уровень на 27,1%. Если стоимость запланированных работ растёт, а финансирование остаётся неизменным, государство рискует сократить масштабы восстановления или отложить часть проектов. Это может замедлить восстановление инфраструктуры, необходимой для полноценной работы предприятий.

Дальнейшие перспективы украинской экономики будут зависеть от того, насколько быстро удастся преодолеть ограничения, которые одновременно сдерживают производство и повышают цены. Ведь даже замедление инфляции само по себе ещё не будет означать возвращения к экономическому росту. Для этого предприятиям необходимы стабильные условия работы, а стране — возможность направлять больше ресурсов на развитие, а не на преодоление текущих потерь. Именно от этого будет зависеть, сможет ли Украина перейти от всё более дорогостоящего поддержания экономики к её реальному восстановлению.