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Інфляція зросла до 11%: які продукти та послуги подорожчали найбільше

гривні
Ціни зросли на 11%, що подорожчало в магазинах і платіжках / Depositphotos

У жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,8% порівняно з вереснем. У річному вимірі інфляція досягла 11,0% проти жовтня минулого року.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними Держстату, базова інфляція в жовтні становила 1,4% проти попереднього місяця та 9,7% у річному вимірі.

Фото 2 — Інфляція зросла до 11%: які продукти та послуги подорожчали найбільше

Як змінилися ціни на продукти харчування

Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 2,0%. Найбільше зростання цін зафіксовано на овочі — вони подорожчали одразу на 10,2%.

Також від 1,2% до 5,5% зросла вартість таких товарів:

  • продукти переробки зернових, цукор та рис;
  • сало, м’ясо птиці та хліб;
  • молочна продукція, сири та кисломолочні товари;
  • риба, макаронні вироби, масло та безалкогольні напої.

Водночас у жовтні зафіксували зниження цін на яйця (на 4,6%) та свинину (на 0,3%).

У річному вимірі найбільше подорожчали риба та рибопродукти (+23,6%), а також хліб і хлібопродукти (+21,3%).

Чому зросли ціни на тарифи та послуги

Тарифи на житло, воду, електроенергію та газ у середньому зросли на 1,3%. Головним чинником стало підвищення цін на водопостачання (на 10,1%) та каналізацію (на 8,8%).

Суттєво подорожчали пальне та мастила — на 5,3%, а проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті додав у ціні 2,0%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,7% через подорожчання амбулаторних послуг (+2,0%) та фармпродукції (+1,7%).

Послуги зв’язку стали дорожчими на 1,8%, що зумовлено підвищенням тарифів мобільних операторів на 2,3%.

Нагадаємо, НБУ очікує, що за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%, а реальний ВВП скоротиться на 0,4%. Водночас у 2027 році ціновий тиск почне слабшати, а економіка повернеться до зростання. Згідно з жовтневим Інфляційним звітом НБУ, наприкінці 2028 року інфляція має сповільнитися до цільового рівня 5%, а економічне зростання прискоритися до 2,2%.

Автор:
Тетяна Бесараб

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