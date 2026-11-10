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Інфляція зросла до 11%: які продукти та послуги подорожчали найбільше
У жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,8% порівняно з вереснем. У річному вимірі інфляція досягла 11,0% проти жовтня минулого року.
Як пише Dilo, про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними Держстату, базова інфляція в жовтні становила 1,4% проти попереднього місяця та 9,7% у річному вимірі.
Як змінилися ціни на продукти харчування
Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 2,0%. Найбільше зростання цін зафіксовано на овочі — вони подорожчали одразу на 10,2%.
Також від 1,2% до 5,5% зросла вартість таких товарів:
- продукти переробки зернових, цукор та рис;
- сало, м’ясо птиці та хліб;
- молочна продукція, сири та кисломолочні товари;
- риба, макаронні вироби, масло та безалкогольні напої.
Водночас у жовтні зафіксували зниження цін на яйця (на 4,6%) та свинину (на 0,3%).
У річному вимірі найбільше подорожчали риба та рибопродукти (+23,6%), а також хліб і хлібопродукти (+21,3%).
Чому зросли ціни на тарифи та послуги
Тарифи на житло, воду, електроенергію та газ у середньому зросли на 1,3%. Головним чинником стало підвищення цін на водопостачання (на 10,1%) та каналізацію (на 8,8%).
Суттєво подорожчали пальне та мастила — на 5,3%, а проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті додав у ціні 2,0%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,7% через подорожчання амбулаторних послуг (+2,0%) та фармпродукції (+1,7%).
Послуги зв’язку стали дорожчими на 1,8%, що зумовлено підвищенням тарифів мобільних операторів на 2,3%.
Нагадаємо, НБУ очікує, що за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%, а реальний ВВП скоротиться на 0,4%. Водночас у 2027 році ціновий тиск почне слабшати, а економіка повернеться до зростання. Згідно з жовтневим Інфляційним звітом НБУ, наприкінці 2028 року інфляція має сповільнитися до цільового рівня 5%, а економічне зростання прискоритися до 2,2%.