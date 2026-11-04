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Овочі, молочка та хліб подорожчають: як зміняться ціни на продукти взимку

овочі
Ціни на овочі, хліб і молоко у 2027 році: чого чекати українцям/Фото: Facebook Retail Association of Ukraine

Взимку 2026-2027 років українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на продукти харчування. Найбільший ціновий тиск очікується на тепличні овочі, молочну продукцію та хліб. Зокрема, на вартість впливатиме дорожча електроенергія, перебої з живленням, витрати на логістику та зберігання. 

Про це Dilo повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка. 

Що подорожчає в Україні взимку: прогноз цін на основні продукти

У вересні інфляція прискорилася до 10% у річному вимірі, а продукти харчування за місяць додали 1,9%. НБУ погіршив прогноз інфляції на кінець року до 12,5%, тож у короткостроковій перспективі тиск на ціни збережеться. 

Найбільше дорожчають крупи та бакалія: порівняно з минулим роком гречка подорожчала вдвічі (+103%), пшоно – на 88%, олія – на 22%, хліб –  на 15%, зазначив Гопка.

 Для гречки основними причинами є скорочення площ, менший урожай та зростання собівартості. 

"До лютого хліб і молочна продукція можуть додати ще 5-10% через нестабільне постачання електроенергії та логістичні витрати", - прогнозує аналітик. 

За даними Мінфіну, станом на 3 листопада середня вартість молока "Яготинське" - 69,50 грн, масла вершкового "Селянське" - 116,83 грн. 

Також за інформацією Мінфіну, станом на 3 листопада середні ціни на хліб становили:

⦁ батон "Рум'янець" нарізний (450 грам) - 35,45 грн;

⦁ батон "Київський Нарізний" (500 грам) - 43,50 грн;

⦁ хліб пшеничний нарізний (650 грам) - 53,99 грн;

⦁ хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізний (600 грам) - 57,77 грн;

⦁ хліб житній "Столичний" (950 грам) - 51,00 грн;

⦁ хліб житній Riga "Бородинівський" (300 грам) - 60,00 грн.

Стабільними залишаються ціни на свинину та курятину, які зараз приблизно на 5% дешевші, ніж торік: пропозиція достатня, а дешеве зерно нового врожаю стримує вартість кормів, розповів Гопка.  

Яйця після вересневого подорожчання наразі у середньому на 8% дешевші, ніж рік тому. 

"У грудні можливе сезонне зростання на 10%, проте масштабних стрибків на ринку яєць очікувати не варто", - сказав експерт. 

Чи подорожчають овочі борщового набору до весни 2027 року

Наразі борщовий набір сезонно знаходиться на ціновому спаді. За моніторингом Мінагрополітики, станом на 3 листопада капуста за місяць подешевшала на 20% (до 18,2 грн/кг), буряк – на 8% (15,7 грн/кг), цибуля – на 6% (18,7 грн/кг), морква – на 4% (16,8 грн/кг). 

Це нормальна тенденція для осіннього періоду: врожай масово виходить на ринок, сховища заповнюються, і ціни знижуються. Але на гуртових закупівлях вже видно зміну тенденції: цибуля і картопля за останній тиждень почали дорожчати, а капуста, морква й буряк ще трохи здешевшали, зазначив Гопка. 

"Фізичного дефіциту до весни не буде. Картоплі вирощено із запасом, щодо інших овочів – нестачі в пропозиції теж немає. Проблема в якості: спека і посуха зменшили частку продукції, яка зможе зберегтися до весни. Тому навесні бракуватиме не овочів взагалі, а саме якісного товару, і саме через це ціна буде рости", - заявив аналітик. 

На скільки зростуть ціни на тепличні огірки, помідори та перець взимку

Тепличні овочі вже дорожчають: за жовтень помідори додали 17-26%, огірки – 39-66%, перець – 12%. 

Як підкреслює Гопка, це звичайний старт холодного сезону.

 "З огляду на динаміку попередніх зим, до січня-лютого помідори можуть подорожчати ще на 20-30%, перець – на 30-40%, огірки – на 15-20%, а пік цін припаде на березень", - прогнозує експерт.

Як відключення світла вплинуть на ціни на продукти у 2027 році

Вимушена робота на генераторах під час відключень суттєво вплине на подорожчання продукції, і ці витрати переноситимуться в ціну одразу. Також вартість імпортних продуктів залежатиме від курсу гривні та логістики.

Гопка нагадав, що дизпаливо порівняно з аналогічним періодом минулого року подорожчало майже вдвічі, автогаз – на 69%, бензин А-95 – на 54%, що безпосередньо тисне на логістику всіх категорій продуктів. 

"Якщо відключення стануть масовими, вимушена робота на дизель-генераторах суттєво здорожчить собівартість, і друга хвиля подорожчання стане помітною вже у січні-лютому", - сказав він. 

Найчутливішими є категорії, які потребують безперебійного живлення та дотримання температурного режиму: молочна продукція, м'ясо птиці та яйця, заморожені продукти, хліб, а також овочі зі сховищ. Найменш чутливі крупи, борошно, цукор і олія: для них додаткові витрати обмежаться логістикою, заявив Гопка.

В Україні продовжують дорожчати свіжі молочні продукти, і до кінця року ціни в магазинах можуть зрости ще на 10%. Основні причини — подорожчання сировини, виробництва та складна логістика, які стримують підприємства від збільшення випуску.

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