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В Україні дорожчають молочні продукти: чому виробники піднімають ціни

молоко
Цінники на молочку знову підуть вгору / Depositphotos

В Україні продовжують дорожчати свіжі молочні продукти, і до кінця року ціни в магазинах можуть зрости ще на 10%. Основні причини — подорожчання сировини, виробництва та складна логістика, які стримують підприємства від збільшення випуску.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

За даними учасників ринку, з середини літа вартість свіжої молочки вже піднялася на 6–8% залежно від категорії. Попри це, сировина дорожчає швидше за кінцеву продукцію, що суттєво знижує рентабельність переробників.

Восени очікуваного стрибка виробництва так і не сталося: у вересні випуск більшості товарів навіть дещо скоротився, за винятком свіжих сирів. Водночас загальний показник за рік усе ще перевищує минулорічні обсяги.

Щоб утримати продажі, компанії активно застосовують акції та знижки, але паралельно дотискають ритейлерів щодо підняття базових цін.

Хоча можливості перекладати витрати на покупців обмежені, відмовлятися від чергового 10-відсоткового підвищення цін до кінця року виробники не планують.

Нагадаємо, динаміка європейського молочного ринку залишається неоднорідною: масло подорожчало, сухе незбиране молоко подешевшало, а сухе знежирене тримає високу ціну. Дефіцит сировини в Європі збільшує витрати переробників, а нарощування випуску в США посилює конкуренцію.

Автор:
Тетяна Бесараб

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