Молоко в Україні дорожчає: чому зростають закупівельні ціни

В Україні продовжують зростати закупівельні ціни на молоко-сировину. Основні причини - скорочення виробництва, високий попит на молочний білок і поступове зменшення пропозиції продукції на внутрішньому та світовому ринках.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Асоціації виробників молока".

Із 1 листопада очікується подальше підвищення закупівельних цін на молоко екстра- та вищого ґатунків. Водночас українські молочні ферми продовжують працювати під тиском високих витрат, наслідків війни та нестачі коштів на розвиток виробництва.

Скільки коштує молоко в Україні

На початку жовтня середня закупівельна ціна молока екстраґатунку становила 16,60 грн за кілограм без ПДВ. Це на 1 грн більше, ніж місяцем раніше. Залежно від господарства ціни коливалися від 15,90 до 17,20 грн за кілограм.

Молоко вищого ґатунку в середньому коштувало 16,20 грн за кілограм без ПДВ. За місяць ціна зросла на 75 коп. Діапазон закупівельних цін становив від 15,40 до 16,70 грн за кілограм.

Середня ціна молока першого ґатунку досягла 15,65 грн за кілограм без ПДВ, збільшившись на 95 коп. порівняно з попереднім місяцем. У господарствах за нього платили від 15 до 16 грн за кілограм.

Таким чином, середньозважена закупівельна ціна трьох ґатунків становила 16,40 грн за кілограм без ПДВ. За місяць вона зросла на 1 грн. Водночас порівняно з жовтнем 2025 року молоко-сировина подешевшала на 70 коп.

Чому закупівельні ціни на молоко зростають

Однією з головних причин подорожчання молока стало скорочення його пропозиції. Виробники поступово нарощують витрати, але не всі мають достатньо коштів, щоб інвестувати в обладнання, модернізацію та підвищення ефективності ферм.

За оцінками учасників ринку, із вересня господарства почали працювати майже на рівні беззбитковості. Це дозволяє покривати поточні витрати, виплачувати зарплати та сплачувати податки. Однак ресурсів для розвитку виробництва поки недостатньо.

Через це частина невеликих ферм може не витримати фінансового навантаження та припинити роботу. Скорочення кількості виробників додатково зменшуватиме пропозицію молока-сировини та підтримуватиме закупівельні ціни.

На виробництво також впливає війна. Частину поголів'я великої рогатої худоби переміщують у безпечніші регіони, деяких тварин доводиться вимушено забивати, а частина гине внаслідок обстрілів. Це призводить до втрати виробничих потужностей і скорочення надоїв.

Як світовий ринок впливає на ціни в Україні

На український молочний ринок впливає не лише внутрішня ситуація, а й попит на міжнародному ринку. Зокрема, зберігається високий інтерес до молочного білка, а темпи зростання світової пропозиції молока-сировини сповільнюються.

У США значний внутрішній попит на молочні білки обмежує можливості для експорту. Додаткові ризики для виробництва створюють погодні умови в Новій Зеландії та Північній Америці.

Водночас зростання експортних цін на окремі молочні продукти покращило фінансові результати переробних підприємств. Йдеться, зокрема, про молочну сироватку, вершкове масло та сухе молоко. Це дає переробникам більше можливостей для підвищення закупівельних цін на сировину.

Однак ситуація з вершковим маслом залишається неоднозначною. Значна пропозиція молочних жирів на світовому ринку стримує відновлення цін. У 2024 році та першій половині 2025 року дороге масло спонукало частину промислових споживачів переходити на альтернативні жири. Через це попит на вершкове масло скоротився. Зараз він поступово відновлюється, але повільніше, ніж очікували учасники ринку.

Чого очікувати від цін на молоко з листопада

З 1 листопада закупівельні ціни на молоко екстра- та вищого ґатунків можуть зрости ще більше. Основним чинником залишається недостатня пропозиція сировини на тлі високого попиту з боку переробників.

Однак підвищення закупівельних цін не означає, що молочна галузь в Україні переходить до активного розвитку. Виробники й надалі змушені рахуватися з високою собівартістю, перебоями з електропостачанням та необхідністю використовувати альтернативні джерела енергії.

Особливо відчутними є витрати на дизельні генератори. За оцінками учасників ринку, їх використання додає приблизно 3,5–4 грн до вартості виробництва одного кілограма молока.

Тому нинішнє зростання закупівельних цін передусім допомагає фермам покривати витрати та продовжувати роботу, а не створює достатні умови для інвестицій.

Подальша ситуація в молочній галузі залежатиме від обсягів виробництва, світового попиту на молочну продукцію, вартості енергоресурсів та здатності господарств підтримувати належний рівень біологічної безпеки.

Нагадаємо, динаміка європейського молочного ринку залишається неоднорідною: масло подорожчало, сухе незбиране молоко подешевшало, а сухе знежирене тримає високу ціну. Дефіцит сировини в Європі збільшує витрати переробників, а нарощування випуску в США посилює конкуренцію.