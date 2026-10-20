Закупівельні ціни на молоко зростають: як це вплине на цінники в магазинах

На українському молочному ринку триває висхідний ціновий тренд. Основними чинниками зростання залишаються подорожчання сухого знежиреного молока (СЗМ), його обмежена пропозиція, а також стабільно високий попит на готову молочну продукцію.

Як пише Dilo, про це інформує Інфагро.

За даними експертів, у першій половині жовтня закупівельні ціни на молоко від сільськогосподарських підприємств коливалися переважно в межах 16,0–16,7 грн/кг (без ПДВ). Втім, після короткочасного стрибка ринок уже почав поступово охолоджуватися.

Аналітики зазначають, що подальше зростання закупівельних цін буде обмеженим. Серед стримуючих факторів:

зниження рентабельності молокопереробних підприємств;

подорожчання готової молочної продукції на полицях магазинів;

обмежений експортний потенціал українських виробників.

Зростання цін у роздрібі посилює інфляційний тиск і стримує купівельну спроможність населення. Це звужує можливості переробників перекладати власні додаткові витрати на кінцевого споживача.

Ситуація в різних секторах відрізняється. Високий попит на сухе знежирене молоко утримує ціни на цю сировину. Водночас ринок вершків залишається слабким: їх купують погано, а продажні ціни навіть не покривають витрат на виробництво, що завдає збитків переробникам.

Через це подальше подорожчання сирого молока малоймовірне. Скільки коштуватиме сировина, далі залежатиме від того, чи готові покупці платити більше за готові молочні продукти та чи зможуть молокозаводи працювати без збитків.

Нагадаємо, у жовтні в Україні ціни на молоко-сировину зросли в середньому на 90 копійок порівняно з вереснем. Подорожчанню сприяли високий попит на сировину з боку переробних підприємств та активізація експорту.