RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Готівковий курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

В Україні подорожчало молоко: які ціни

молоко
Ціни на молоко-сировину зростатимуть до кінця року / Depositphotos

У жовтні в Україні  ціни на молоко-сировину зросли в середньому на 90 копійок порівняно з вереснем. Подорожчанню сприяли високий попит на сировину з боку переробних підприємств та активізація експорту.

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на початку жовтня становила 16,20 грн/кг без ПДВ, що на 90 коп. більше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,60 грн/кг без ПДВ, що на 60 коп. більше відносно вересня.

Натомість середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,20 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше відносно попереднього місяця.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 90 коп. більше відносно попереднього місяця. Порівняно з жовтнем 2025 року молоко подешевіло на 1,30 грн.

Причини подорожчання

Аналітики пояснюють, що на початку жовтня закупівельні ціни підвищилися на тлі високого попиту на молоко-сировину в Україні через активізацію експорту молочних продуктів. Вересень був одним із найкращих місяців для молочного експорту, оскільки за цей період було експортовано майже 1,5 тис. т сиру, а частка молочної продукції в загальному експорті України вперше досягла 10,8% (на тлі скорочення експорту продукції рослинництва).

"Очікується, що в другій половині жовтня ціна на великі партії молока екстраґатунку може коливатися в діапазоні від 16,50 до 17,00 грн/кг, а в листопаді – грудні може досягти 17,00-17,50 грн/кг. Ймовірно, найвищі ціни зможуть отримати молочнотоварні ферми з сучасною виробничою базою та високою якістю молока, розташовані поблизу молокопереробних підприємств", — прогнозують в асоціації.

Нагадаємо, українські виробники свіжої молочної продукції переглядають відпускні ціни через подорожчання логістики. 

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності