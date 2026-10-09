В Україні подорожчало молоко: які ціни

У жовтні в Україні ціни на молоко-сировину зросли в середньому на 90 копійок порівняно з вереснем. Подорожчанню сприяли високий попит на сировину з боку переробних підприємств та активізація експорту.

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на початку жовтня становила 16,20 грн/кг без ПДВ, що на 90 коп. більше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,60 грн/кг без ПДВ, що на 60 коп. більше відносно вересня.

Натомість середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,20 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше відносно попереднього місяця.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 90 коп. більше відносно попереднього місяця. Порівняно з жовтнем 2025 року молоко подешевіло на 1,30 грн.

Причини подорожчання

Аналітики пояснюють, що на початку жовтня закупівельні ціни підвищилися на тлі високого попиту на молоко-сировину в Україні через активізацію експорту молочних продуктів. Вересень був одним із найкращих місяців для молочного експорту, оскільки за цей період було експортовано майже 1,5 тис. т сиру, а частка молочної продукції в загальному експорті України вперше досягла 10,8% (на тлі скорочення експорту продукції рослинництва).

"Очікується, що в другій половині жовтня ціна на великі партії молока екстраґатунку може коливатися в діапазоні від 16,50 до 17,00 грн/кг, а в листопаді – грудні може досягти 17,00-17,50 грн/кг. Ймовірно, найвищі ціни зможуть отримати молочнотоварні ферми з сучасною виробничою базою та високою якістю молока, розташовані поблизу молокопереробних підприємств", — прогнозують в асоціації.

Нагадаємо, українські виробники свіжої молочної продукції переглядають відпускні ціни через подорожчання логістики.