В Украине подорожало молоко: какие цены

В октябре в Украине цены на молоко-сырье выросли в среднем на 90 копеек по сравнению с сентябрем. Подорожанию способствовал высокий спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий и активизация экспорта.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Цены на молоко

По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра-сорта в начале октября составила 16,20 грн/кг без НДС, что на 90 коп. больше по отношению к предыдущему месяцу.

Высший сорт в среднем стоит 15,60 грн/кг без НДС, что на 60 коп. больше относительно сентября.

В то же время средняя цена на молоко первого сорта составляла 15,20 грн/кг без НДС, что на 70 коп. больше по отношению к предыдущему месяцу.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 16,00 грн/кг без НДС, что на 90 коп. больше по отношению к предыдущему месяцу. По сравнению с октябрем 2025 молоко подешевело на 1,30 грн.

Причины удорожания

Аналитики объясняют, что в начале октября закупочные цены повысились на фоне высокого спроса на молоко-сырье в Украину из-за активизации экспорта молочных продуктов. Сентябрь был одним из самых лучших месяцев для молочного экспорта, поскольку за этот период было экспортировано почти 1,5 тыс. т сыра, а доля молочной продукции в общем экспорте Украины впервые достигла 10,8% (на фоне сокращения экспорта продукции растениеводства).

"Ожидается, что во второй половине октября цена на крупные партии молока экстрасорта может колебаться в диапазоне от 16,50 до 17,00 грн/кг, а в ноябре – декабре может достичь 17,00-17,50 грн/кг. Вероятно, самые высокие цены смогут получить молочной продукции. расположены вблизи молокоперерабатывающих предприятий", - прогнозируют в ассоциации.

Напомним, украинские производители свежей молочной продукции пересматривают отпускные цены из-за удорожания логистики.