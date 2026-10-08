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Для производителей молочки изменят правила: Украина согласовывает их с ЕС, Молдова – ужесточает условия импорта

Импорт молочных продуктов обогнал экспорт
Для производителей молочки изменят правила

Украинским производителям молочной продукции готовят новые правила: требования к сливочному маслу и жирам для намазывания приведут в соответствие с законодательством Европейского Союза. В то же время, Молдова планирует ввести отдельные условия для импорта из Украины ряда молочных продуктов и кормовых добавок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Инфагро.

Украина сообщила ВТО о проекте изменений к требованиям к молоку, молочным продуктам и жирам, пригодным для намазывания. Документ учитывает замечания ЕС в предыдущей редакции украинских правил.

В частности, европейская сторона обращала внимание на определение сливочного масла. Украинские нормы предполагали, что оно должно производиться "непосредственно из молока или сливок", что было строже требований ЕС.

В новой редакции предлагается определить сливочное масло как продукт, полученный из молока и/или определенных молочных продуктов. Таким образом, украинские правила должны привести в соответствие с Регламентом ЕС №1308/2013.

Изменится и подход к допустимым отклонениям фактического содержания жира от заявленного. Их предлагают четко установить в процентных пунктах – ±1 и ±2.

Ожидается, что новые положения вступят в силу с 1 января 2029 года.

В частности, Украина сообщила ВТО о подготовке максимально допустимых уровней радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, напитков и кормов в случае ядерной или радиационной аварии. Требования будут распространяться как на украинскую, так и импортную продукцию.

Параллельно новые условия для украинских поставщиков готовит Молдова. Страна сообщила ВТО о проекте защитных мер по отдельной продукции животного происхождения, импортируемой из Украины для кормления животных.

Речь идет, в частности, о концентрированном молоке и сливках, сыворотке и других молочных компонентах, а также отдельных кормовых добавках. Для этой продукции планируется установить специальные условия импорта в Молдову.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС изменил требования к упаковке продукции, которые касаются и украинских производителей молочки, поставляющих товары на европейский рынок.

Автор:
Татьяна Гойденко

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