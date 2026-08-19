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Украина увеличила экспорт молочных консервов, но в ЕС ужесточают контроль

сгущенка
В июле вырос экспорт сгущенки / Freepik

В июле украинский экспорт сгущенки и молокосодержащих консервов вырос по сравнению с июнем. В то же время дальнейшие поставки в ЕС могут усложниться из-за усиления ветеринарного контроля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Куда продают украинские молочные консервы

В июле молочный экспорт Украины вырос по сравнению с июнем. Однако по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году общие поставки молочной продукции сократились, как и выручка от экспорта. При этом цены на молочные консервы пока не изменились.

В июле больше украинской продукции этого вида покупала Германия — 43% всего экспорта — то есть львиная доля концентрируется на одном рынке. На Молдову пришлось 11%, Кыргызстан – 9%, Туркменистан – 8%, Грузию – 7%, другие страны – 22%.

По мнению специалистов рынка, изменения правил в ЕС могут повлиять на часть украинского экспорта, в частности, из-за зависимости от немецкого направления.

Что меняется в ЕС

Новые требования к ветеринарному контролю будут касаться не только готовой продукции. В ходе проверок также будут учитываться происхождение молочных ингредиентов и ветеринарный статус участвующих в производстве стран.

Это может создать дополнительные сложности для украинских производителей молокосодержащей продукции. В частности, вопросы могут возникать по составу консервов, если при их производстве используют импортные растительные жиры.

Ранее сообщалось, что из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении. Однако осенью ситуация может измениться.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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