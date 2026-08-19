Україна збільшила експорт молочних консервів, але в ЄС посилюють контроль

У липні український експорт згущеного молока та молоковмісних консервів зріс порівняно з червнем. Водночас подальші поставки до ЄС можуть ускладнитися через посилення ветеринарного контролю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Куди продають українські молочні консерви

Загалом у липні молочний експорт України зріс порівняно з червнем. Однак у порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальні поставки молочної продукції скоротилися, як і виручка від експорту. При цьому ціни на молочні консерви поки суттєво не змінилися.

У липні найбільше української продукції цього виду купувала Німеччина — 43% усього експорту — тобто левова частка концентрується на одному ринку. На Молдову припало 11%, Киргизстан — 9%, Туркменістан — 8%, Грузію — 7%, інші країни — 22%.

На думку фахівців ринку, зміни правил у ЄС можуть вплинути на частину українського експорту, зокрема через залежність від німецького напрямку.

Що змінюється в ЄС

Нові вимоги до ветеринарного контролю стосуватимуться не лише готової продукції. Під час перевірок також враховуватимуть походження молочних інгредієнтів і ветеринарний статус країн, які беруть участь у виробництві.

Це може створити додаткові труднощі для українських виробників молоковмісної продукції. Зокрема, питання можуть виникати щодо складу консервів, якщо під час їх виробництва використовують імпортні рослинні жири.

Раніше повідомлялося, що через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі. Однак восени ситуація може змінитися.