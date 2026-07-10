Ціни на молочні товари в ЄС падають, окрім одного продукту: що стрімко дорожчає та чому

Європейська комісія оприлюднила свіжий моніторинг ситуації на молочному ринку ЄС. Протягом останніх чотирьох тижнів більшість ключових молочних товарів у регіоні втратили в ціні, тоді як сир чедер виділився суттєвим подорожчанням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Динаміка цін у ЄС

За офіційними даними Брюсселя динаміка цін наступна:

вершкове масло — 383 євро/100 кг , що на 2,1% менше порівняно з попередніми чотирма тижнями

сухе знежирене молоко (СЗМ) — 269 євро/100 кг , зниження на 1,6%

сухе незбиране молоко (СНМ) — 318 євро/100 кг , зниження на 2%

сир чеддер — 328 євро/100 кг , зростання на 4,8%

Паралельно з цим спотова ціна молока в Євросоюзі продемонструвала висхідну динаміку, піднявшись до 45,5 євроцента за кілограм.

При цьому операційні витрати європейських фермерів продовжують стабільно скорочуватися.

Протягом звітного періоду поточного року зафіксовано суттєве зниження витрат на корми, які зменшилися на 5,6%, а також на енергоносії, що просіли в ціні на 6%.

Конкурентоспроможність на світовому ринку

Аналітики Єврокомісії також оцінили позиції ключових гравців на світовій арені, відзначивши високу географічну диверсифікацію переваг.

Сполучені Штати Америки наразі утримують вищу цінову конкурентоспроможність у сегментах вершкового масла та сиру чедер. Водночас Європейський Союз зберігає лідерство та очевидну перевагу за вартістю сухого знежиреного молока, тоді як виробники з Океанії пропонують найкращі та найбільш конкурентні ціни на сухе незбиране молоко.

Загальний індекс цін

Ситуація на глобальних торговельних майданчиках залишається напруженою, що підтвердили підсумки останнього аукціону Global Dairy Trade. Загальний індекс цін на торгах знизився на 4,9%.

Найбільше падіння продемонстрував сир, котирування якого обвалилися одразу на 12,3%.

Зміна цін за основними категоріями продукції:

зневоднений молочний жир (AMF) -3,9%

вершкове масло -5%

суха пахта (BMP) +8,2%

сир -12,3%

лактоза -3,6%

сухе знежирене молоко (СЗМ) -7%

сухе незбиране молоко (СНМ) -4,4%

Нагадаємо, світова торгівля молочною продукцією демонструє стабільну динаміку і продовжує збільшуватися приблизно на 2% щорічно. Проте ключові гравці ринку та напрямки експортних потоків зазнають суттєвих трансформацій