Цены на молочные товары в ЕС падают, кроме одного продукта

Европейская комиссия обнародовала свежий мониторинг ситуации на молочном рынке ЕС. В последние четыре недели большинство ключевых молочных товаров в регионе потеряли в цене, тогда как сыр чедер выделился существенным подорожанием.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Динамика цен в ЕС

По официальным данным Брюсселя динамика цен следующая:

сливочное масло - 383 евро/100 кг , что на 2,1% меньше по сравнению с предыдущими четырьмя неделями

сухое обезжиренное молоко (СЗМ) - 269 евро/100 кг , снижение на 1,6%

сухое цельное молоко (СНМ) - 318 евро/100 кг , снижение на 2%

сыр чеддер - 328 евро/100 кг , рост на 4,8%

Параллельно с этим спотовая цена молока в Евросоюзе продемонстрировала восходящую динамику, поднявшись до 45,5 евроцента за килограмм.

При этом операционные расходы европейских фермеров продолжают стабильно сокращаться.

За отчетный период текущего года зафиксировано существенное снижение затрат на корма, которые уменьшились на 5,6%, а также на энергоносители, просевшие в цене на 6%.

Конкурентоспособность на мировом рынке

Аналитики Еврокомиссии также оценили позиции ключевых игроков на мировой арене, отметив высокую географическую диверсификацию преимуществ.

Соединенные Штаты Америки удерживают более высокую ценовую конкурентоспособность в сегментах сливочного масла и сыра чедер. В то же время Европейский Союз сохраняет лидерство и очевидное преимущество по стоимости сухого обезжиренного молока, тогда как производители из Океании предлагают самые лучшие и конкурентные цены на сухое цельное молоко.

Общий индекс цен

Ситуация на глобальных торговых площадках остается напряженной, что подтвердило итоги последнего аукциона Global Dairy Trade. Общий индекс цен на торгах снизился на 4,9%.

Наибольшее падение продемонстрировал сыр, котировки которого рухнули сразу на 12,3%.

Изменение цен по основным категориям продукции:

обезвоженный молочный жир (AMF) -3,9%

сливочное масло -5%

сухая пахта (BMP) +8,2%

сыр -12,3%

лактоза –3,6%

сухое обезжиренное молоко (СЗМ) -7%

сухое цельное молоко (СНМ) -4,4%

Напомним, мировая торговля молочной продукцией демонстрирует стабильную динамику и продолжает расти примерно на 2% ежегодно. Однако ключевые игроки рынка и направления экспортных потоков претерпевают существенные трансформации.