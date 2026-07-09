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Мировая торговля молочными продуктами выросла на 2% благодаря рекордному спросу на сыр

молоко, молочные продукты
На мировом молочном рынке сменяются лидеры / Freepik

Мировая торговля молочной продукцией демонстрирует стабильную динамику и продолжает расти примерно на 2% ежегодно. Однако ключевые игроки рынка и направления экспортных потоков претерпевают существенные трансформации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Аgriland.

По итогам 2025 г. общий объем глобальной торговли молочными продуктами превысил отметку в 100 миллионов тонн в пересчете на жидкое молоко. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составил 91,1 млн тонн.

Изменение географии экспорта

ЕС сейчас удерживает статус крупнейшего мирового экспортера молочной продукции, контролируя около 27% рынка. Вместе с тем, европейские поставщики постепенно теряют свои позиции. Их активно теснят конкуренты из Соединенных Штатов Америки, Аргентины и Уругвая.

Параллельно фиксируется смена ориентиров со стороны ключевых импортеров. Китай заметно сокращает закупки на внешних рынках, поскольку активно наращивает собственное внутреннее производство.

Такая ситуация вынуждает ведущих мировых экспортеров переформатировать логистику и более активно осваивать альтернативные рынки, в частности страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Бразилию.

Сыр и масло формируют новый спрос

Главным двигателем рыночного роста в разрезе продуктовых категорий стал творог. Начиная с 2017 года объемы международной торговли сыром подскочили примерно на 40%.

Значительный рывок в 2025 году показал и сегмент сливочного масла, где основным драйвером выступило увеличение экспортных поставок из США. В то же время, рынок сухого молока на этом фоне остается достаточно сдержанным и не показывает стремительной динамики.

Эксперты ожидают, что тенденция к ежегодному двухпроцентному росту мировой торговли молоком сохранится и дальше. Однако возможности производителей в разных регионах будут отличаться.

Из-за жестких регуляторных правил и внутренних структурных ограничений европейским фермерам будет крайне трудно наращивать объемы производства сырья.

По оценкам аналитиков, в наиболее выгодном положении оказались США и Аргентина, имеющие лучшие предпосылки и ресурсы для того, чтобы удовлетворить растущий мировой аппетит на молочную продукцию.

Напомним, более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.

Автор:
Татьяна Бессараб