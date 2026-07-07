Производители молока и переработчики могут получить до 50% компенсации: детали программ

Правительство представило новые механизмы поддержки молочной отрасли Украины, направленные на развитие производства и переработки молока. Среди ключевых инструментов - компенсация до 50% стоимости строительства и реконструкции ферм, льготных кредитов, государственных гарантий и стимулирования внутреннего спроса через программу "Национальный кэшбек".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Как государство будет стимулировать молочную отрасль

Участники мероприятия рассмотрели ключевые вызовы развития молочного скотоводства, доступ производителей к финансовым ресурсам, адаптацию украинского законодательства к требованиям Европейского Союза и перспективы развития внутреннего рынка.

В ходе обсуждения представили правительственные решения, призванные стимулировать развитие отрасли. В частности, в этом году государство будет частично компенсировать затраты на строительство и реконструкцию животноводческих ферм и комплексов. Для предприятий, релокировавших производство с прифронтовых территорий и инвестирующих в создание или модернизацию животноводческих комплексов, размер компенсации составит до 50% стоимости проекта.

Одним из ключевых инструментов поддержки остается программа "Доступные кредиты 5-7-9%". По ней агропроизводители могут привлечь до 90 млн грн финансирования, а предприятия перерабатывающей промышленности – до 150 млн грн. Кроме того, бизнес может использовать государственные портфельные гарантии и механизмы Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Отдельное внимание участники уделили стимулированию спроса на украинскую продукцию. Сейчас к программе "Национальный кэшбек" присоединились более 10 млн украинцев и 2031 производитель, а в системе зарегистрировано более 422 тыс. товаров украинского производства. С начала действия программы украинцы приобрели отечественную продукцию почти на 134,3 млрд грн, получив 9,7 млрд грн кэшбека. Министерство экономики также работает над расширением программы, чтобы в нее вошли весовые сыры украинского производства.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, даже в условиях войны молочная отрасль имеет значительный потенциал для развития. По его словам, государство сосредоточено на расширении доступа производителей к финансированию, поддержке инвестиций в модернизацию ферм и перерабатывающих предприятий, стимулировании внутреннего спроса и гармонизации законодательства с нормами ЕС. Это должно усилить конкурентоспособность украинской молочной продукции как на внутреннем, так и внешних рынках.

По результатам круглого стола участники договорились продолжить совместную работу по усовершенствованию механизмов государственной поддержки молочного скотоводства и созданию новых возможностей для развития отрасли.

Мероприятие инициировало Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития. Участие в нем приняли представители профильных министерств и государственных органов, народные депутаты, отраслевые ассоциации, производители молока и молочной продукции, а также эксперты.

Напомним, более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.