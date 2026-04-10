Более 60% молочных ферм в Украине нуждаются в модернизации: сколько стоит переход на стандарты ЕС

Более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.

Об этом Delo.ua сообщила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Более 60% ферм нуждаются в модернизации: основной удар – по старым хозяйствам

Современные молочные комплексы, построенные за последние 10-15 лет, уже в значительной степени отвечают всем базовым принципам благополучия животных, поскольку они создавались по используемым технологиям как в странах Европейского Союза, так и в США. Для таких хозяйств адаптация к законодательным требованиям может потребовать относительно умеренных расходов и в основном будет касаться совершенствования менеджмента, дополнительных систем контроля условий содержания животных и обучения персонала, отметила эксперт.

Наибольшие затраты ложатся на старые предприятия, где от 100 до 500 коров.

"В Украине 1375 молочных ферм из них около 850 нуждаются в реконструкции и инвестициях от €500-1200 на одно животное, в зависимости от состояния помещений и избранных технологий содержания и доения. Общая сумма инвестиций около 11 млрд грн (около €219 млн - ред.)", - пояснила Жупинас.

Убыточность и риски закрытия: без поддержки модернизация невыгодна

Полная модернизация стандартов благополучия животных требует инвестиций, на которые молочно-товарные фермы старого образца не имеют средств. При себестоимости молока 16 грн и средней закупочной цены 13,50 грн, модернизация без государственной поддержки экономически не оправдана, отметила она.

Однако есть правительственная программа развития животноводства до 2033 года, в которой заложены средства на модернизацию, строительство новых ферм, отвечающих европейским стандартам.

"Из-за внедрения новых норм закрыться может около 10-15% ферм", - отметила Жупинас.

Ситуация в молочной отрасли Украины

В Украине по состоянию на 1 марта этого года было 1,7 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 0,95 млн коров (кроме коров к КРС принадлежат и быки, волы, телята и телки). Производство молока-сырья сокращается. В феврале было произведено на 5,6% меньше, чем в январе 2026 года, и на 9,4% меньше, чем в феврале 2025 года. Подавляющее большинство производится крупными хозяйствами, на них приходится 63% рынка, тогда как в хозяйствах населения – 37%.

Крупные игроки рынка инвестируют в благополучие животных

В течение 2024-2025 годов агрохолдинг "Астарта" инвестировал в молочное животноводство почти 920 млн грн, сообщили в пресс-службе компании. Наибольшая часть инвестиций направлена на модернизацию инфраструктуры животноводческих комплексов — в частности, реконструкцию помещений, внедрение современных систем вентиляции, освещение и обеспечение комфортных условий содержания животных. "Астарта" является одним из лидеров рынка, производя около 119 тыс. тонн молока в год, а общее стадо крупного рогатого скота на фермах компании насчитывает 29 тыс. голов.

Другой крупный производитель – компания "Данон Украина" интегрировала стандарты благополучия животных в сотрудничество с несколькими десятками ферм, с которыми сотрудничает. Эти стандарты подразумевают свободу движения коров, комфортные условия содержания (мягкая подстилка и нескользящий пол), контроль микроклимата и регулярную проверку оборудования. Также обязательно использование анестезии во время ветеринарных манипуляций.

"Как результат, на фермах, внедривших эти нормы, мы фиксируем снижение уровня соматических клеток в молоке на 15-20%, а также рост продуктивности коров", - сообщили в компании "Данон Украина".

Крупные агрохолдинги с молочным направлением в Украине:

"Астарта-Киев";

IMK (Индустриальная молочная компания);

"Агропродсервис".

Они формируют значительную долю промышленного молока для переработчиков (из-за масштабов стад и вертикальной интеграции).

Данон Украина является одним из крупнейших производителей молочной продукции, специализированного и растительного питания.

В Украине с 1 января 2026 вступили в силу евроинтеграционные требования к благополучию сельскохозяйственных животных во время содержания. Требования к благополучию животных во время умерщвления и транспортировки начали действовать с марта 2026 года.

Также с марта этого года начал действовать новый закон о ветеринарной медицине и благополучии животных. Это шаг в ЕС. Нормы закона согласованы с европейскими подходами в области здоровья животных, что открывает дополнительные возможности для развития торговли и экспорта. Впервые на законодательном уровне закреплено понятие "благополучие" как физическое и ментальное состояние животных. Введены гуманные требования к содержанию, транспортировке и убою сельскохозяйственных животных.